 Кабмин утвердил новый порядок передачи в аренду государственного и коммунального имущества

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Принятый документ детализирует процедуру передачи имущества в аренду, а именно: вопрос проведения аукционов; включение имущества в перечни потенциальных объектов аренды; заключение договоров; осуществление ремонтов и неотъемлемых улучшений; продление договоров аренды без аукциона и на аукционе, внесение в них изменений и тому подобное.

В Минэкономики уточнили, что постановление было приято во исполнение закона "Об аренде государственного и коммунального имущества", который вступил в силу с 1 февраля.

Читайте также: За год через СЕТАМ проданы права на аренду земли на 187 миллионов

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 3 октября 2019 года закон "Об аренде государственного и коммунального имущества" в конце декабря.

Документом предусмотрено, что передача в аренду государственного и коммунального имущества будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество на электронном аукционе в электронной торговой системе. Договоры аренды государственного и коммунального имущества также будут публиковаться в электронной торговой системе.

Стартовая арендная плата на аукционах будет рассчитываться не от оценки имущества, а от его балансовой стоимости по состоянию на последнее число месяца, предшествующего дате определения этой арендной платы.

При этом все потенциальные объекты аренды как государственного, так и коммунального имущества будут публиковаться в открытых списках доступных для всех.

Кроме того, любой желающий сможет инициировать процесс аренды государственного или коммунального имущества, направив соответствующий запрос.

Продление срока действия договоров аренды также будет осуществляться путем проведения электронных аукционов с соблюдением преимущественного права для добросовестного арендатора.

При этом законом запрещено передавать государственное и коммунальное имущество в безвозмездное пользование или ссуду.

Законопроектом определяется перечень случаев, в которых физические и юридические лица не могут выступать арендаторами государственного и коммунального имущества.