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 Фонд госимущества сменил двух членов набсовета ОПЗ

Фонд госимущества прекратил полномочия двух членов наблюдательного совета ПАО "Одесский припортовый завод" - экс-директора по закупкам и оптовым продажам ООО "Вог ритейл" Владислава Войтенко и советника гендиректора ПАО "Укртранснафта" Игоря Рубана, назначенных 26 ноября прошлого года как внештатные советники главы Фонда.

Как передает БизнесЦензор , соответствующий приказ ФГИ от 2 марта первый замглавы правления ОПЗ Николай Щуриков опубликова на своей странице в сети Facebook.

Согласно документу, вместо Войтенко и Рубана новыми членами набсовета ОПЗ назначены начальник отдела организации работы набсоветов Фонда Людмила Есипенко и внештатный советник главы Фонда Александра Васильченко.

Как сообщалось, Кабинет министров 24 января назначил исполняющим обязанности председателя правления ПАО "Одесский припортовый завод" Николая Синицу.

Напомним, 7 ноября 2019 года ФГИ сменил главу набсовета ОПЗ: прекратил полномочия Виталия Герца, назначив вместо него заместителя главы ФГИ Сергея Игнатовского, который до назначения заместителем занимал пост директора юридического департамента ООО "МЕС инвест Украина", ООО "Мрия Трейдинг".

Войтенко и Рубан были назначены с учетом ряда писем ООО "Грант Торнтон" (ранее эта компания почти на год заблокировала процесс большой приватизации, запрещая правительству утверждать отобранных инвестиционных советников к Фонду).

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179385
 
 
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