 "Киевавтодор" получил нового руководителя

Об єтом говорится в сообщении "Киевавтодора", передает БизнесЦензор.

"С 21 февраля 2020 года назначен на должность первого заместителя генерального директора коммунальной корпорации "Киевавтодор". Распоряжением Киевского городского головы от 21 февраля 2020 года №98 на Гузему Владимира Анатольевича возложено исполнение обязанностей генерального директора коммунальной корпорации "Киевавтодор", - сказано в сообщении.

Ранее Гузема был начальником Коммунального предприятие "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Шевченковского района" Киева.