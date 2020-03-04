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Все про:Мариуполь (151) Минфин (1351) Франция (288) водоснабжение (77) Маркарова (181)

 Минфин подписал договор на модернизацию водоснабжения Мариуполя за 64 миллиона евро

Кабмин подписал с французской компанией "Натиксис" (Natixis) Соглашение о применении к Рамочному договору между правительствами Украины и Франции об официальной поддержке проекта по поставке питьевой воды в городе Мариуполе.

С украинской стороны договор 3 марта подписала министр финансов Оксана Маркарова, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Подписанное Соглашение о применении регулирует условия использования и погашения кредита по рамочному договору.

Кредит будет предоставлен правительством Франции в лице компании Natixis в размере, не превышающем 64 млн евро.

"Указанный проект входит в приоритеты правительства Украины. Его реализация позволит городу Мариуполю улучшить качество услуг по предоставлению питьевой воды, имеющие жизненно важное значение для 450-тысячного населения города", – сказано в сообщении.

Франция предоставит для реализации проекта кредит на срок до 30 лет со льготным периодом 10 лет. Процентная ставка после завершения льготного периода составит 0,08% годовых. Погашение основной суммы кредита предусмотрено 40 равными платежами каждые 6 месяцев.

Контракты на выполнение работ по проекту должны вступить в силу не позднее 31 декабря 2021 года.

Завершение финансирования, а соответственно и реализация проекту должна завершиться до 31 июля 2025 года.

Реализовывать проект будет коммунальное предприятие "Мариупольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства".

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Как сообщалось, Верховная Рада 25 апреля 2019 года ратифицировала договор между правительствами Украины и Франции относительно официальной поддержки проекта по поставке питьевой воды в город Мариуполь. Президент Петр Порошенко подписал закон 16 мая того же года.

Согласно тексту Рамочного договора, французская сторона предоставляет Украине кредит в размере, не превышающем 64 млн евро, на реализацию проекта по поставке питьевой воды в Мариуполь.

Договор также предусматривает разработку генерального плана по усовершенствованию системы водоснабжения и водоотвода Мариуполя до 2040 года.

В пояснительной записке к законопроекту о ратификации сказано, что проект будет включать строительство и запуск в Мариуполе современных фильтровальных станций, а также модернизацию существующей системы централизованного водоснабжения и водоотвода для сокращения расхода питьевой воды и сброса канализационных вод в окружающую среду.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179378
 
 
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