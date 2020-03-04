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 Таможенная служба запустила портал о работе таможни

Государственная таможенная служба запустила онлайн-портал о работе таможни, где планирует публиковать данные, в частности о налоговой нагрузке на $1, поступления от таможни в бюджет, объем налогооблагаемого импорта, товарные группы, которые импортирует Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни, передает БизнесЦензор.

"Мы запускаем интерактивный портал bi.customs.gov.ua о работе таможни. В настоящий момент он работает в тестовом режиме: первый раздел портала, посвященный жалобам, уже в открытом доступе", – сказано в сообщении.

Сейчас на портале отображены данные о жалобах на работу региональных таможен, а также о статусе их рассмотрения.

Согласно данным на портале, в настоящее время наибольшее количество жалоб поступило на Киевскую таможню – 180, Галицкую – 133, Одесскую – 69, Волынскую – 45, Днепровскую – 41.

"Впереди еще более амбициозные планы по открытию данных. Вскоре на портале можно будет найти и такую ​​информацию: товарные группы, которые Украина импортирует и экспортирует; товарооборот с конкретными странами; сальдо внешней торговли; объем налогооблагаемого импорта в разрезе (пошлина, акциз, НДС); налоговая нагрузка на $1; поступления в госбюджет от Таможни в долларах и гривне", – отмечается в сообщении

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179375
 
 
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