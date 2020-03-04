[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 24.77 27.46
 Аграрный рынок
  217  0
Все про:аграрии (740) Кабмин (3991) компенсации (102) сельское хозяйство (265) Минэкономразвития (1011)

 Кабмин направил 563 миллионов на компенсации аграриям за покупку техники за 2019 год

Кабинет министров разрешил компенсировать сельхозтоваропроизводителям стоимость отечественной сельхозтехники, приобретенной ими в октябре-ноябре 2019 года, за счет средств, предусмотренных в госбюджете-2020 на эти цели.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передает БизнесЦензор.

В частности, принятым постановлением совершенствуется и уточняются отдельные нормы и положения Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства, в частности, в части предоставления возможности сельхозтоваропроизводителям получить компенсацию стоимости техники и оборудования, приобретенных в октябре-ноябре 2019 года за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете на 2020 год на указанные цели.

Направление средств будет происходить через уполномоченный банк, который подпишет с Минэкономики Меморандум об общих принципах сотрудничества.

Компенсация будет предоставляться сельскохозяйственным товаропроизводителям на безвозвратной основе в размере 25% стоимости техники и оборудования (без учета НДС).

Как сообщалось, госбюджетом на 2019 год на частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования были предусмотрены расходы из общего фонда в размере 681,79 млн грн, а фактически за декабрь 2018 года и январь-сентябрь 2019 года аграриям было направлено 640,8 млн грн.

В то же время в соответствии со сформированным реестром получателей компенсации в октябре-ноябре 2019 года прогнозированная потребность в средствах составила 563,1 млн грн.

Согласно проекту постановления, документом также уточняются отдельные нормы Порядка использования средств на частичную компенсацию, в частности, срок подачи заявок на частичную компенсацию техники, приобретенной с 1 декабря текущего года, перенесен на 1 апреля (ранее – 1 марта) следующего года. Заявки на компенсацию за технику, приобретенную, до 1 декабря, как и ранее, должны подаваться до 5 декабря текущего года.

Как сообщалось, госбюджетом на 2020 год на программу "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" предусмотрены расходы в размере 4 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179373
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиАграрный рынок
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 Гончарук_Алексей Зеленский импорт Кабмин назначение отставка США экспорт
 
 
 
 
 
 вверх