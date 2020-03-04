 Кабмин направил 563 миллионов на компенсации аграриям за покупку техники за 2019 год

Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передает БизнесЦензор.

В частности, принятым постановлением совершенствуется и уточняются отдельные нормы и положения Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства, в частности, в части предоставления возможности сельхозтоваропроизводителям получить компенсацию стоимости техники и оборудования, приобретенных в октябре-ноябре 2019 года за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете на 2020 год на указанные цели.

Направление средств будет происходить через уполномоченный банк, который подпишет с Минэкономики Меморандум об общих принципах сотрудничества.

Компенсация будет предоставляться сельскохозяйственным товаропроизводителям на безвозвратной основе в размере 25% стоимости техники и оборудования (без учета НДС).

Как сообщалось, госбюджетом на 2019 год на частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования были предусмотрены расходы из общего фонда в размере 681,79 млн грн, а фактически за декабрь 2018 года и январь-сентябрь 2019 года аграриям было направлено 640,8 млн грн.

В то же время в соответствии со сформированным реестром получателей компенсации в октябре-ноябре 2019 года прогнозированная потребность в средствах составила 563,1 млн грн.

Согласно проекту постановления, документом также уточняются отдельные нормы Порядка использования средств на частичную компенсацию, в частности, срок подачи заявок на частичную компенсацию техники, приобретенной с 1 декабря текущего года, перенесен на 1 апреля (ранее – 1 марта) следующего года. Заявки на компенсацию за технику, приобретенную, до 1 декабря, как и ранее, должны подаваться до 5 декабря текущего года.

Как сообщалось, госбюджетом на 2020 год на программу "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" предусмотрены расходы в размере 4 млрд грн.