 Платежный баланс в январе сведен с профицитом в $900 миллионов, – НБУ

Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, профицит текущего счета платежного баланса в январе 2020 года составил $590 млн, что на 5,4% ниже аналогичного показателя годом ранее ($624 млн).

Объем экспорта товаров за первый месяц 2020 года увеличился на 2,3% (в декабре 2019 года – на 1,4%) и составили $3,8 млрд.

Согласно данным НБУ, основным фактором январского роста показателя стало увеличение экспорта продовольственных товаров на 14,3% (в декабре 2019 года – на 15,7%) за счет повышения экспорта зерновых на 21,9%, масел и жиров – на 29,5%.

Кроме того, вырос экспорт продукции машиностроения – на 33,9% (в декабре 2019 года – на 10,5%), а также минеральных продуктов – на 18,1% и продукции химической промышленности – на 24,9%, тогда как в декабре прошлого года эти показатели снизились на 8,3% и 5,1% соответственно.

Вместе с тем значительно сократился экспорт черных и цветных металлов – на 26,4% (в декабре 2019 года – на 27%).

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Импорт товаров в январе-2020 упал на 1,7% (в декабре 2019 года вырос на 7,9%) и составил $3,9 млн. Его сокращение обусловлено уменьшением энергетического импорта на 17,7% (в декабре 2019 года – на 14,3%), импорта черных и цветных металлов на 6,3% (в декабре 2019 года – на 1,8%) и продукции химической промышленности – на 3,2%, импорт которой в декабре прошлого года возрос на 6,3%.

В то же время неэнергетический импорт в январе 2020 года вырос на 2,7% (в декабре 2019 года – на 13,8%), а объемы импорта продукции машиностроения сократились всего на 0,3%, тогда как в декабре 2019 года они увеличились на 15,4%.

По данным НБУ, профицит баланса первичных доходов в январе 2020 года вырос до $412 млн по сравнению с $357 млн в декабре 2019 года, а профицит баланса вторичных расходов составил $184 млн (в декабре – $3,2 млрд, $2,9 млрд из которых – компенсация НАК "Нафтогаз Украины" от ПАО "Газпром").

Профицит счета операций с капиталом составил $1 млн, как и в декабре прошлого года.

Согласно статистике Нацбанка, чистое заимствование от внешнего мира в январе 2020 года (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) составило $591 млн (в январе 2019 года – $619 млн).

Приток капитала по финансовому счету (чистые заимствования) за первый месяц года составил $315 млн (в январе 2019 года – $687 млн).

В частности, чистый приток по операциям госсектора составил $2 млрд (в январе 2019 года – $214 млн) за счет поступлений средств от размещения облигаций внешнего госдолга ($1,4 млрд) и чистой покупки нерезидентами облигаций внутреннего госдолга ($346 млн), тогда как отток по операциям частного сектора увеличился до $1,7 млрд (в январе 2019 года – до $901 млн).

Чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в январе 2020 года был оценен в $201 млн (в январе-2019 года – $147 млн), из которых 62% были направлены в реальный сектор, остальное – реинвестированные доходы в банковский сектор.

Чистое увеличение внешней позиции банковской системы по операциям с портфельными и другими инвестициями в январе 2020 года составило $1,5 млрд.

Чистое увеличение внешней позиции реального сектора (без учета ПИИ) за первый месяц текущего года составило $694 млн, в частности, внешняя задолженность по торговым кредитам снизилась на $366 млн, задолженность по кредитам и займам – на $38 млн. Кроме того, объем наличной валюты вне банков вырос на $300 млн.

По состоянию на 1 февраля 2020 года международные резервы Украины составили $26,3 млрд, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,9 месяца, сообщает НБУ.