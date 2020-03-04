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 Четыре человека подали декларации кандидатов в министры

Марина Лазебная, Олег Немчинов, Денис Малюська и Андрей Таран подали электронные декларации об имуществе и доходах за 2019 год как кандидаты на должности министров в новом правительстве.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Лазебная подала декларацию как кандидат на должность министра социальной политики, Немчинов – министра Кабинета министров, Малюська – министра юстиции и Таран – министра обороны.

Ранее Михаил Федоров также подал электронную декларацию как кандидат на должность вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины. Малюська занимает пост министра юстиции в правительстве Алексея Гончарука.

Как писал БизнесЦензор, премьер-министр Алексей Гончарук написал и передал в Верховную Раду заявление о своей отставке, фракция "Слуга народа" согласовала назначение на пост главы правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера.

4 февраля Верховная Рада назначила главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий, предварительно уволив с должности главы этого министерства Алену Бабак.

До назначения главой ОГА в августе 2019 года Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179355
 
 
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