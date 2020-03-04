 Металлурги призывают к заградительным мерам в отношении Китая, - СМИ

Об этом сообщает МинПром в своем материале "Почему Украине пора ограничивать импорт стали из Китая", передает БизнесЦензор.

Сегодня Китай является одним из активных игроков на украинском рынке, в первую очередь, в сегментах полимерного проката, стального крепежа, а также стальных труб, говорится в материале.

Украина, в отличии от многих других стран, сохраняет свой рынок открытым для импорта металлургической продукции.

Президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков напомнил, что все страны, особенно в период кризиса, занимаются защитой своих рынков.

"Более 90% рынков, куда мы поставляем продукцию, вводят те или иные меры под реальными или надуманными поводами против украинской металлопродукции. Поэтому по тем видам продукции, которые производятся в Украине, необходимо исследовать рынок и, если есть факты демпинга или иные факторы злоупотреблений, естественно, реагировать и ограничивать недобросовестную конкуренцию. Ранее уже ввели пошлины по пруткам и по оцинковке, логичным будет ввести аналогичные меры и против китайских труб", - говорит Каленков.

О необходимости провести антидемпинговое расследование относительно импорта в Украину китайского проката с полимерным покрытием заявил исполнительный директор Украинского центра стального строительства Вячеслав Колесник.

"Мы единственная страна, где такое расследование не проводилось. В Европейском Союзе, в России – везде введены антидемпинговые пошлины по отношению к китайской полимерной продукции", - говорит Колесник.

Он указывает на низкое качество китайской стальной продукции.

"Фактически на сегодня Китай, который заходит к нам, он в лучшем случае имеет 15-30 грамм цинка на квадратный метр при минимальном требовании 140, а при нормальном – 225 грамм. То есть, это металл, который и близко не отвечает по качественным характеристикам и даже не должен использоваться на рынке", - говорит Колесник.

Гендиректор Объединения "Укртрубопром" Леонид Ксаверчук рассказал, что на свой рынок Китай не пускает украинских "трубников", выдвигая требования построить завод в Китае. Покупает украинскую продукцию лишь в исключительных случаях.

По данным Государственной службы статистики, с 2015 года импорт стальных бесшовных горячедеформированных труб из КНР вырос более чем в 4,5 раза. Сегодня каждая вторая импортная труба на украинском рынке – китайская, говорится в материале.

"Причина, по которой китайские трубы активно продаются в Украине – они стоят дешево. Продавая большую долю продукции внутри страны и столкнувшись с ограничениями на рынках США, ЕС и Таможенного союза, производители из КНР готовы продавать свой товар практически по любой цене, не покрывая даже себестоимость. Единственная цель – обеспечить приток валюты в Китай", пишет издание.