 Полиция начала сопровождать пассажирские поезда "Укрзализныци"

Об этом со ссылкой на пресс-службу сообщает БизнесЦензор.

"Эти поезда были выбраны для пилотного проекта из-за наибольшего количества зафиксированных правонарушений", - сообщает компания.

В период 21-27 февраля этого года, по данным полиции, составлено 27 административных постановлений по ст. 175 ч. 1 (запрет курения), 3 административные постановления по ст. 178 ч. 1 (о запрете употребления алкогольных напитков), 25 человек получили устные предупреждения.

Также 27 февраля во время следования поезда № 24/23 Одесса - Москва работники полиции успешно предупредили ограбления пассажира и задержали подозреваемого.

"Укрзализныця" и Национальная полиция работают над совместным планом действий по увеличению количества поездов, которые будут курсировать в сопровождении правоохранителей.