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Все про:Нацполиция (228) Укрзализныця (2660)

 Полиция начала сопровождать пассажирские поезда "Укрзализныци"

В рамках пилотного проекта АО "Укрзализныця" совместно с Национальной полицией Украины организовали сопровождение работниками полиции пассажирских поездов № 122/121 Николаев - Киев - Ровно и № 24/23 Одесса - Москва.

Об этом со ссылкой на пресс-службу сообщает БизнесЦензор.

"Эти поезда были выбраны для пилотного проекта из-за наибольшего количества зафиксированных правонарушений", - сообщает компания.

В период 21-27 февраля этого года, по данным полиции, составлено 27 административных постановлений по ст. 175 ч. 1 (запрет курения), 3 административные постановления по ст. 178 ч. 1 (о запрете употребления алкогольных напитков), 25 человек получили устные предупреждения.

Также 27 февраля во время следования поезда № 24/23 Одесса - Москва работники полиции успешно предупредили ограбления пассажира и задержали подозреваемого.

"Укрзализныця" и Национальная полиция работают над совместным планом действий по увеличению количества поездов, которые будут курсировать в сопровождении правоохранителей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179347
 
 
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