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 В Украине за год солнечные панели установили около 22 тысяч домохозяйств. ИНФОГРАФИКА

В Украине за 2019 год около 22 тысяч домохозяйств установили солнечные панели и используют солнечную электроэнергию, сообщило Государственное агентство энергоэффективности и энергосбережения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госэнергоэффективности сообщает БизнесЦензор.

По состоянию на 1 января 2020 года в Украине около 22 тысяч домохозяйств используют "чистую" электроэнергию, инвестировав около 450 млн евро. Общая мощность установленных панелей превышает 553 МВт.

Лидерами среди областей по использованию альтернативной генерации являются Днепропетровская область – 2700 МВт, Тернопольская область– более 2000 МВт, Киевская облась – почти 1800 МВт.

"Благодаря солнечным панелям семьи экономят на счетах за электроэнергию, самостоятельно обеспечивают свои потребности в энергии, становятся энергосберегающими, имеют больше мотивации использовать энергоэффективную бытовую технику", – говорится в сообщении.

В Украине за год солнечные панели установили около 22 тысяч домохозяйств 01
В Украине за год солнечные панели установили около 22 тысяч домохозяйств 02
В Украине за год солнечные панели установили около 22 тысяч домохозяйств 03

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179317
 
 
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