 "Укрзализныця" выставила на "голландские аукционы" более 2 тысяч грузовых вагонов

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает БизнесЦензор.

"Укрзализныця" уже объявила 196 "голландских аукционов" на 2020 грузовых вагонов. Среди них групповые и маршрутные отправки хоппер-зерновозовов - 1200 вагонов, полувагонов - 800 и 20 крытых вагонов", - сообщает компания.

В частности, объявлено 120 лотов на групповые отправки 1200 хоппер-зерновозов (5-20 вагонов в лоте). Также объявлено 18 лотов на маршрутные отправки хоппер-зерновозов, в каждом лоте 54 вагона.

Стартовая цена хоппер-зерновоза - 1136 грн. Кроме того, объявлено 56 лотов на групповые отправки 800 полувагонов (5-20 вагонов в лоте). Также объявлено 12 лотов на маршрутные отправки, в каждом из которых 50 полувагонов.

Начальная стоимость полувагона - 902 грн. Крытых было объявлено 20 лотов на 20 вагонов (1 вагон в лоте). Стартовая цена крытого вагона - 1172 грн.

"Цена за использование вагонов во время "голландского аукциона" на первом этапе снижается, а на втором этапе может как увеличиться, так и остаться на уровне первого этапа", - сообщает "Укрзализныця".