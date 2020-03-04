[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 24.77 27.46
 Власть, Коррупция
  990  0
Все про:НАБУ (791) Нефьодов (157)

 НАБУ открыло дело о возможной коррупции Нефьодова

Национальное антикоррупционное бюро Украины по решению суда открыло производство о возможном уголовном правонарушении должностными лицами министерства экономического развития и торговли.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Детективы НАБУ, выполняя определение Высшего антикоррупционного суда, внесли в реестр досудебных расследований сведения и возможном совершении должностными лицами министерства экономического развития и торговли Украины уголовного правонарушения и начатом досудебном расследовании", - сообщила пресс-служба НАБУ.

Ряд СМИ утверждают со ссылкой на источники, что открыто дело о возможной коррупции главы Государственной таможенной службы, бывшего первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефьодова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179284
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 Газ Кабмин Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Минфин назначение Новости компаний США цены
 
 
 
 
 
 вверх