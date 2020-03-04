 "Метинвест" Ахметова сократил прибыль в 3,5 раза

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно обнародованным компанией в среду аудированным консолидированным финансовым результатам за 2019 год, ее выручка за сократилась на 10% – до $10,757 млрд, EBITDA - на 52%, до $1,213 млрд при падении маржи на 10 п.п. – до 11% с 21%.

Общая задолженность компании за 2019 год возросла на 11% по сравнению с 2018 годом – до $3,03 млрд с $2,74 млрд. При этом объем денежных средств снизился на 2% - до $274 млн с $280 млн.

Чистый долг возрос на 12% – до $2,76 млрд.

Капитальные инвестиции увеличились на 17% – до $1,06 млрд с $898 млн.

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Как сообщалось, консолидированная чистая прибыль "Метинвеста" .V. (Нидерланды) по итогам 2018 года возросла на 93% по сравнению с 2017 годом – до $1,19 млрд с $617 млн. Выручка увеличилась на 33% – до $11,88 млрд, EBITDA – на 23%, до $2,51 млрд.

"Метинвест" – крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.