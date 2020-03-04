 Комитет Рады рекомендовал принять отставку Гончарука

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
За такое решение высказались 23 членов комитета из 25 присутствующих. Всего в комитете работают 28 парламентариев.
Как писал БизнесЦензор, премьер-министр Алексей Гончарук написал и передал в Верховную Раду заявление о своей отставке, фракция "Слуга народа" согласовала назначение на пост главы правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера.
На газ ціну знизив майже на третину, гривню зміцнили з барижних 28/1$ до 24.5/1$, на армію задекларували більше грошей, податків збирають в півтора рази більше, долларовий єквіаалент держборгу зменшили і ставку по держ облігаціям знизили в півтора рази.
73% населення щасливе що обрало ЗЕлених і живе тепер набагато краще ніж при Баризі.
То за що ж звільняють Кабмін?