 Комитет Рады рекомендовал принять отставку Гончарука

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

За такое решение высказались 23 членов комитета из 25 присутствующих. Всего в комитете работают 28 парламентариев.

Как писал БизнесЦензор, премьер-министр Алексей Гончарук написал и передал в Верховную Раду заявление о своей отставке, фракция "Слуга народа" согласовала назначение на пост главы правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера.