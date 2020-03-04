 Всемирный банк выделит $12 миллиардов для борьбы с коронавирусом

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Страховщики объяснили, почему не получится застраховаться от коронавируса в РФ

"Пакет помощи для борьбы с COVID-19 будет включать финансирование в объеме до 12 миллиардов долларов, 8 миллиардов из которых будут выделены в ускоренном порядке", — говорится в заявлении банка.

Отмечается, что ВБ поможет развивающимся странам "укрепить систему здравоохранения, в том числе улучшить доступ к медицинским услугам для защиты людей от эпидемии, усилить эпиднадзор за болезнями, активизировать мероприятия в области общественного здравоохранения и сотрудничество с частным сектором в целях уменьшения воздействия на экономику".

Помощь будет предоставляться по линии входящих во Всемирный банк организаций – Международной ассоциации развития, Международного банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.