[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.71 27.33
 Энергетика
  471  0
Все про:Ахметов (953) ДТЭК (670) Европейский союз (1) Бурштынский энергоостров (4)

 Энергосообщество поможет АМКУ выявить возможные злоупотребления ДТЭК Ахметова в Бурштынском энергоострове

В Секретариат Энергетического сообщества Европейского Союза поступила жалоба на злоупотребление доминирующим положением в острове Бурштынской ТЭС со стороны энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова, крупнейшего частного производителя электроэнергии в Украине.

Об этом сообщается на сайте Энергосообщества, передает БизнесЦензор.

"Предположительно, ДТЭК значительно сокращает импорт электроэнергии из Словакии в остров Бурштынской ТЭС, не используя купленные им трансграничные пропускные мощности. Тем самым он создает дефицит электроэнергии, доступной для продажи на рынке на сутки вперед (РСВ), и в то же время, предлагает больше электроэнергии на балансирующем рынке, где цены выше", - говорится в сообщении.

Поскольку Антимонопольный комитет Украины расследует аналогичное поведение, он согласился сотрудничать с Секретариатом по этому делу в соответствии со статьей 2 Процедур урегулирования споров в рамках Энергетического сообщества, которая предусматривает механизм сотрудничества между национальными органами Договаривающихся сторон.

Как сообщал БизнесЦензор, с момента запуска оптового рынка электроэнергии, средневзвешенная цена в Бурштынском острове (БуОс) в разные периоды была выше цен в ОЭС Украины на 13%-60%.

В связи с этим, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет (АМКУ) открыл антимонопольное расследование против злоупотребления монопольным положением "ДТЭК Западэнерго" в торговой зоне БуОс.

Бурштынский энергоостров отключен от энергосистемы Украины. Это условная территория, на которой расположены электрические сети Бурштынской электростанции вместе с прилегающей к ней электросетью и собственными потребителями электроэнергии в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Всего на этой территории проживает около 3 млн украинцев.

БуОс выделен из ОЭС Украины в 2002 году, как пилотный проект для интеграции с объединенной европейской энергосистемой.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179207
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 вирус Газ Кабмин Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Минфин назначение Новости компаний цены
 
 
 
 
 
 вверх