 Итоги недели: Новый Кабмин, успехи Коломойского и вирус в украинских финансах

ВЛАСТЬ

Рада назначила новый состав Кабмина под руководством Дениса Шмыгаля

Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Дениса Шмыгаля. За принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским постановления проголосовал 291 народный депутат.

Перед этим Верховная Рада удовлетворила заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

Рада также назначила новый состав Кабинета министров. Как уточнил Денис Шмыгаль, представляя состав правительства, четыре должности министров в новом Кабмине останутся вакантными.

В частности, не были предложены кандидаты на должности глав Минэкономики и Минэнерго, поскольку ряд кандидатов отказались от работы в новом правительстве.

Зеленский раскритиковал запуск второго этапа медицинской реформы с 1 апреля

Президент Владимир Зеленский считает преждевременным запуск второго этапа медицинской реформы с 1 апреля. "Нужно иметь смелость и признать, что многие не готовы ко второму этапу медицинской реформы с 1 апреля. Это правда", – заявил президент в Верховной Раде.

Рада согласовала закупку французских катеров для МВД Авакова на 4,4 миллиарда

Рада ратифицировала договор с Францией о закупке 20 катеров для Госпогранслужбы МВД стоимостью 4,39 млрд грн. До 85% средств в качестве кредита предоставит французская сторона. Часть катеров (25%) будут построены на украинских предприятиях.

Рада отправила Рябошапку в отставку с поста генпрокурора

Верховная Рада приняла постановление о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке. Решение поддержали большинство депутатов от "Слуги народа" и фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Перед этим Рябошапка заявил, что считает одной из причин решения о своей отставке прогресс в расследовании дел о выведении денег из "Приватбанка" и "Укрнафты", в которых фигурируют связанные с олигархом Игорем Коломойским компании.

ФИНАНСЫ

Котировки облигаций Украины обвалились на новостях о смене Кабмина и распространении нового вируса

Опасения инвесторов из-за распространения коронавируса в мире и смена Кабмина привели к резкому падению стоимости ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины.

ВВП-варранты за последние два дня подешевели почти на 10%, а доходность евробондов Украины выросла в среднем почти на 1 процентный пункт.

Размещенные в январе евробонды сроком на 10 лет под 4,375% годовых и котировавшиеся в середине февраля по 101% от номинала, сейчас котируются примерно по 90% от номинала, потеряв за день около 4,3%.

Минфин отменил плановый аукцион по продаже облигаций из-за ситуации на мировых рынках

Министерство финансов отказалось от проведения запланированного на 10 марта аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) "в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала".

К концу недели мировые рынки продолжили падать из-за угрозы распространения коронавируса и ввиду отсутствия договоренностей стран ОПЕК и России о дополнительном снижении добычи нефти для поддержания цен.

На аукционе по продаже ОВГЗ 3 марта Минфин привлек в бюджет 6,58 млрд грн, преимущественно благодаря размещению ценных бумаг в валюте на 201 млн евро, тогда как 6-месячные ОВГЗ в гривне принесли 1,03 млрд грн.

В то же время продолжил сокращаться портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов, а Национальный банк возобновил активную продажу валюты на межбанковском валютном рынке, продав $307,2 млн, тогда как покупка составила $150 млн.

Госбюджет в феврале недополучил 4 миллиарда запланированных доходов

По данным Госказначейства, в феврале доходы общего фонда государственного бюджета составили 62,2 млрд грн, что на 9,9% больше показателей февраля 2019 года, но на 4,21 млрд грн или на 6,3% меньше росписи. В январе 2020 года отставание от плана составляло 24% или 13,8 млрд грн.

Остатки средств на едином счету Казначейства выросли до 17 миллиардов

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 марта составили 17,18 млрд грн, увеличившись за февраль на 5,11 млрд грн или на 42%, сообщило Госказначейство.

Госдолг в январе сократился на $1 миллиард, – Минфин

Государственный и гарантированный государством долг Украины в национальной валюте по итогам января вырос на 4,04% или на 81 млрд грн и составил 2 079,02 млрд грн, сообщили в Минфине. В то же время в долларовом эквиваленте госдолг уменьшился на 1,1% или на $0,97 млрд – до $83,43 млрд.

Резервы Нацбанка превысили $26,6 миллиарда

По состоянию на 1 марта международные резервы Украины составили $26,62 млрд (в эквиваленте), увеличившись в феврале на 1,3% или на $330 млн, сообщили в НБУ.

Чистая продажа валюты населением выросла в феврале в 3 раза

Продажа наличной валюты населением в феврале 2020 года увеличилась до $1,46 млрд, тогда как покупка сократилась до $1,17 млрд. Таким образом, чистая продажа валюты выросла до $291,27 млн, по сравнению с $102,4 млн в январе.

"Приватбанк" начал погашать выданные под гарантии Коломойского кредиты рефинансирования

"Приватбанк" в конце февраля выплатил Нацбанку 3 млрд грн задолженности по кредитам рефинансирования, выданным под личные гарантии Игоря Коломойского до национализации банка. Этому способствовало принятое в пользу Коломойского в конце января решение Верховного Суда.

Коломойский добился продажи акций "Проминвестбанка" за 268 миллионов

Пакет из 99,7726% акций "Проминвестбанка" был продан на торгах фондовой биржи ПФТС неназванному покупателю за 268,71 млн грн. Акции были арестованы по требованию связанных с Игорем Коломойским и партнерами структур в рамках взыскания компенсации с РФ за захваченные в Крыму активы.

В свою очередь собственник "Проминвестбанка" – российская госкорпорация ВЭБ.РФ – в ответ на это заявила о намерении взыскивать активы Украины за рубежом, а Нацбанк Украины предупредил о рисках признания банка неплатежеспособным, если покупатель акций не получит согласования регулятора.

Нацбанк обновил список системно важных банков

Количество системно важных банков осталось неизменным и составляет 14 учреждений, однако вместо "Укрсоцбанка", который в прошлом году присоединился к "Альфа-Банку", в перечень вошел "А-Банк" семьи Суркисов.

МАКРОЭКОНОМИКА

ВВП Украины в январе перешел к падению, – Минэкономики

По предварительным данным Минэкономики, ВВП Украины в январе 2020 года сократился на 0,5% в годовом выражении.

Госстат изменил оценку падения промышленности в 2019 году

Госслужба статистики изменила базисный год для расчета индекса промышленной продукции с 2010 на 2016 год, что привело к коррекции данных о промышленном производстве по итогам 2019 года: вместо падения на 1,2% его снижение теперь оценивается в 0,5%.

ЭНЕРГЕТИКА

Суд заблокировал смену близкого к Коломойскому руководства "Центрэнерго"

Кабмин обнародовал распоряжение от 26 февраля, которым согласовал смену близкого к Игорю Коломойскому гендиректора ПАО "Центрэнерго". Однако, как стало известно, уже 28 февраля Окружной административный суд Киева запретил Фонду госимущества менять руководство госкомпании.

Перед голосованием за отставку с поста премьер-министра Алексей Гончарук назвал среди достижений правительства под своим руководством борьбу с коррупцией, упомянув смену руководства "Центрэнерго".

АМКУ открыл дело против "Нафтогаза" из-за цен для населения

Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела по признакам злоупотребления НАК "Нафтогаз Украины" монопольным положением при поставке газа для нужд населения с ноября 2018 года. В НАК подозрения опровергают, указывая, что выполняли решения Кабмина.

Бюджетные дотации госшахтам превысят 1000 гривен за тонну добытого угля

Согласно прогнозу Минэнерго, в 2020 году ожидается снижение добычи угля госшахтами до 3,1 млн тонн с 3,5 млн тонн по итогам 2019 года. В то же время бюджетная дотация достигнет 1014 грн за тонну продукции.

КОРПОРАЦИИ

Компания Коломойского станет поставщиком газа для "Одесского припортового завода"

Новым поставщиком газа для ПАО "Одесский припортовый завод" на давальческих условиях выбрана компания "Укрнефтебурение" Игоря Коломойского и Виталия Хомутынника, сообщил первый заместитель главы ОПЗ Николай Щуриков.

В свою очередь назначенный ФГИ глава набсовета ОПЗ Сергей Игнатовский выступали против выбора этой компании в качестве поставщика газа и заявил, что победитель конкурса еще не определен окончательно.

Зарплаты глав госкомпаний ограничили суммой 1,25 миллиона в месяц

Кабмин обнародовал принятое 5 февраля постановление, которым месячный размер заработной платы руководителя государственной компании ограничен суммой в 1,25 млн грн. Этим же документом Кабмин снизил размер выплат членам набсоветов госкомпаний, привязав их к среднемесячной зарплате в отрасли.

В то же время президент Владимир Зеленский назвал завышенными выплаты членам набсоветов госпредприятий, а также высказал недовольство большим количеством иностранных топ-менеджеров в их составе.

Кабмин сменил подконтрольного Фирташу главу Запорожского титанового комбината

Кабин согласовал назначение Сергея Лубенникова и.о. директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат". 51% уставного капитала предприятия принадлежит государству, но до последнего времени его возглавлял близкий к Дмитрию Фирташу топ-менеджер Владимир Сивак.

"Метинвест" Ахметова сократил прибыль в 3,5 раза

Материнская компания группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского в 2019 году снизила чистую прибыль в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом – до $341 млн с $1,19 млрд.

ДТЭК Ахметова сократил производство угля и электроэнергии

Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова в 2019 году сократил добычу угля на 9,8%– до 24,51 млн тонн, электроэнергии – на 14,2%, до 29,83 млрд кВт-ч. В то же время производство электроэнергии по "зеленому тарифу" выросло в 2,1 раза – до 1,4 млрд кВт-ч или 25% всего производства ВИЭ в Украине.

При этом ДТЭК получил в 2019 году операционную прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) в размере $607 млн или около 15 млрд грн, что позволило получить рентабельность по EBITDA 20,4%.

Крупный сервис доставки "Ин Тайм" прекратил работу

Компания "Ин Тайм" остановила доставку отправлений и была вынуждена привлечь конкурентов для завершения доставки грузов. Компания "Ин Тайм" работала в Украине с 2002 года, а ее сеть насчитывала более 600 отделений.

"Укргидроэнерго" сократило прибыль до 3,2 миллиарда

ЧАО "Укргидроэнерго" в 2019 году уменьшило чистую прибыль на 12,2% (на 445,7 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 3,22 млрд грн, сообщили в компании.

"Укрпошта" сменила убыток прибылью в 627 миллионов

По итогам работы в 2019 году государственная "Укрпошта" получила 607 млн ​​грн чистой прибыли, по сравнению с убытком в размере 627 млн ​​грн в 2018 году.

Кабмин передал на приватизацию "Артемсоль", ГПЗКУ и "Хлеб Украины"

Кабмин согласовал передачу Фонду госимущества для последующей приватизации госпредприятий "Артемсоль", АО "Государственно-продовольственная зерновая корпорация Украины", ГАК "Хлеб Украины", и еще 431 госкомпании.

Фонд госимущества продал оператора автостанций Киева и области за 230 миллионов

Фонд госимущества продал госпредприятие "Киевпассервис" за 230,9 млн грн при стартовой цене в 195,94 млн грн. Компания управляет шестью автостанциями в Киеве и сетью из 18 автостанций в Киевской области.

АМКУ согласовал передачу в концессию порта Херсон

Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО "Рисоил-Херсон" на получение в концессию морского порта "Херсон". Инвестиции концессионера в проект должны составить 215,74 млн грн.

Минобразования вводит минимальную стоимость обучения для студентов-контрактников

Министерство образования с 1 сентября вводит минимальную цену контрактного обучения для 38 из 121 специальности, которая на можеть быть меньше 60% стоимости, которую платит за бюджетные места государство. Эти изменения не коснутся студентов, которые уже учатся.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

НАБУ объявило о подозрении четырем лицам по делу схемы на ОПЗ на 93 миллиона

Детективы НАБУ сообщили четырем лицам о подозрении в нанесении 93,3 млн грн убытков АО "Одесский припортовый завод", в том числе помощнице бывшего нардепа Грановского. По данным следствия, она организовала схему продажи продукции ОПЗ по заниженным ценам.

Задержанный на взятке экс-прокурор Нечипоренко находится на свободе после 4 лет следствия

Экс-прокурор Подольского района Киева Сергей Нечипоренко, которого задержали 4 года назад на взятке в $150 тыс. наличными, находится на свободе, с его имущества снят арест, он регулярно летает за границу и учит сына в Британии, выяснили журналисты проекта "Схемы".

Вавриш и Исаенко застроят береговую линию Подола

Департамент градостроительства КГГА выдал ращрешение на застройку почти 13 га на ул. Набережно-Крещатицкая в Подольском районе Киева. По данным СМИ, эти участки в соответствии с Генпланом являются территорией общественной застройки и строительство жилья на них запрещено.

В свою очередь застройщик Андрей Вавриш заявил, что застройка территории Подола жилыми многоэтажками соответствует обновленным государственным строительным нормам.