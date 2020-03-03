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Все про:Кабмин (3976) назначение (535) Гоструд (10)

 Кабмин назначил нового главу Госслужбы труда

Кабинет министров назначил Игоря Дегнеру председателем Государственной службы по вопросам труда.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №190-р от 3 марта обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Дегнера назначен на должность с даты начала фактического выполнения должностных обязанностей сроком на пять лет с испытательным сроком в три месяца.

В электронной декларации Игорь Дегнера указал 451 тыс. доходов за 2019 год, передает Интерфакс-Украина.

В частности, 447,07тыс. грн доходов Дегнеры составила заработная плата, 2,05 тыс. – гонорары, 1,5 тыс. грн – возмещения от профсоюзов и 426 грн – подарки в денежной форме.

Также он указала в декларации 200 тыс. грн и $1,2 тыс. наличных средств.

В декларации главы Госслужбы труда также указана квартира в Киеве площадью 50,2 кв. м и автомобиль Nissan Altima 2008 года выпуска, которые находятся в собственности Нины Дегнеры.

Как сообщалось, Кабинет министров 4 декабря, уволил Романа Чернегу с должности председателя Государственной службы по вопросам труда. Чернега возглавлял Госслужбу труда с января 2015 года.

В то же время исполняющим обязанности главы Гоструда был назначен директор Департамента по вопросам труда указанного ведомства Игорь Дегнера.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179200
 
 
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