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 Кабмин назначил нового главу Службы экспортного контроля

Кабинет министров назначил Александра Павличенко председателем Государственной службы экспортного контроля Украины.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №188-р от 3 марта обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Павличенко назначен на должность с даты начала фактического выполнения должностных обязанностей сроком на пять лет с испытательным сроком в три месяца.

Согласно поданной декларации, в 2019 году Павличенко получил 870,4 тыс. грн от занятия предпринимательской деятельностью.

Наличными он хранит 650 тыс. грн и $25 тыс., а также 43,9 тыс. грн на счету в "Райффайзен банке Аваль".

Павличенко принадлежит автомобиль Mercedes ML350 2010 года выпуска.

Он также является членом правления ОО "Гражданская организация "Партнерство национального единства".

Как сообщалось, Кабинет министров 2 октября назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной службы экспортного контроля Александра Шайтана. Согласно данным реестра электронных деклараций НАПК, в последние годы Шайтан занимал должность заместителя директора ГП "Держвуглепостач". 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179196
 
 
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