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 Кабмин уволил заместителя министра энергетики по угольной отрасли

Кабинет министров уволил Станислава Ковалевского с должности заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №185-р от 3 марта обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Ковалевский уволен по представлению премьер-министра в соответствии с предложением главы указанного министерства.

Как сообщалось, Кабинет министров назначил Станислава Ковалевского заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды в октябре 2019 года.

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По словам самого Ковалевского, ранее он работал на ГП "Торецкуголь", ГП "Орджоникидзеуголь", а также "Добропольеуголь" (в настоящее время ООО "ДТЭК Добропольеуголь", ранее – ГП "Добропольеуголь").

Согласно данным в опубликованной 4 октября декларации, Ковалевский владеет долей в уставном капитале ООО "Мета лимитед" и ООО "Балтик систем". В то же время, согласно данным в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей, по состоянию на 7 октября Ковалевский уже не являлся соучредителем данных организаций.

Ранее Ковалевский занимал должность руководителя в ООО "ТД "Энергоуголь" (зарегистрированная в 2011 году в Донецке, соучредителями является Владимир Ефимов, Татьяна Гаращенко), а также ООО "Экоойл" (зарегистрированная в Донецке в 2009 году, учредителями которых являются Сергей Тронь, Роман и Нурулислам Аркаллаевы).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179195
 
 
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