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Все про:Кабмин (3976) Артемсоль (62) руководство (116)

 Кабмин сменил главу "Артемсоли"

Кабинет министров одобрил назначение Вадима Фиоктистова исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Артемсоль".

Соответствующее распоряжение правительства от 26 февраля № 180-р. обнародовано на сайте Кабмина, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Согласиться с предложением Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства о назначении Фиоктистова Вадима Васильевича исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Артемсоль", – отмечается в распоряжении.

Согласно реестру деклараций, Фиоктистов ранее занимал должность директора департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской госадминистрации.

Как сообщалось, Кабмин 3 марта принял решение о приватизации ГП "Артемсоль".

ГП "Артемсоль" – одно из крупнейших предприятий по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Производственные мощности ГП "Артемсоль" находятся в Соледаре Донецкой области. Предприятие экспортирует продукцию в 15 стран мира.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179187
 
 
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