 Кабмин направил 1,5 миллиарда на выплату надбавок молодым учителям

Соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, 3 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Согласно принятому решению более 73 тыс. педагогов со стажем до 10 лет получат единоразовую выплату в 21 020 грн, что эквивалентно десяти прожиточным минимумам для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2020 года.

Средства будут выплачиваться учителям по основному месту работы в учебном заведении. Выплата будет осуществляться в конце года, единовременно и в полном размере.

Такую выплату получат педагоги, которые по состоянию на 1 января 2020 года работали учителем и имели педагогический стаж до 10 лет включительно, имеют педагогическую нагрузку в 2020 году и продолжают занимать должность учителя.

"Сегодня молодые учителя – одна из самых финансово защищенных категорий педагогов. С низким стажем они получают почти минимальную заработную плату – это недопустимо. Эта выплата в конце года поможет хотя бы немного выровнять ситуацию и поддержать молодых учителей", – прокомментировала решение министр образования и науки Анна Новосад.

Как сообщалось, указанные средства предусмотрены в государственном бюджете на 2020 года.

По данным Минобразования, сегодня молодой учитель в среднем получает почти на 3 тыс. грн в месяц меньше опытных педагогов. Так, молодой учитель сегодня зарабатывает примерно 5,41 тыс. грн в месяц, а опытный учитель со стажем 30 лет – 8,18 тыс. грн.