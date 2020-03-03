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 Страны G7 договорились о противодействии влиянию коронавируса на экономику

Страны G7 подтвердили приверженность предпринять все возможные шаги для защиты мировой экономики от влияния коронавируса.

Об этом сообщил министр финансов Японии Таро Асо во вторник после телефонной конференции группы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Согласно заявлению министров финансов и глав центробанков G7, страны "Большой семерки" пристально следят за распространением коронавируса и его влиянием на рынки и экономику.

В заявлении подчеркивается, что министры финансов готовы при необходимости принять меры, включая бюджетные, для помощи в реагировании на вирус и поддержки экономики.

Согласно документу, центробанки группы продолжат поддерживать ценовую стабильность и экономический рост, а также устойчивость финансовой системы.

В свою очередь глава Минфина США Стивен Мнучин подтвердил, что министры финансов и главы центробанков стран G7 договорились "сделать все возможное", чтобы ограничить ущерб от быстро распространяющегося коронавируса.

Мнучин отметил, что администрация президента США Дональда Трампа внимательно следит за заболеванием и его влиянием на здоровье населения, цепи поставок, рынки и на экономику в целом, и координирует усилия с международными организациями и другими странами.

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Как сообщалось, ранее во вторник Федеральная резервная система США экстренно снизила базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) – до 1-1,25% годовых.

Мировые рынки растут в начале недели после падения в ожидании поддержки мирового экономического роста со стороны крупнейших центробанков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179184
 
 
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