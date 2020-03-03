 Аварийная служба "Волыньгаза" с начала года обработала 2 тысячи вызовов

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Основной причиной обращений являются утечки газа. За два месяца 2020 года аварийные бригады обнаружили и ликвидировали около 1400 утечек в домах потребителей Волынской области и свыше 470 – в Луцке.

"Неисправность газового оборудования, его самовольная установка и ремонт лицами, не имеющими на это права, – основные причины, из-за которых происходят утечки газа. Потребители голубого топлива часто пренебрегают элементарными правилами безопасности, а это может привести к фатальным последствиям. Кроме частых вызовов об утечках газа, еще есть вызовы о повреждении системы ГРМ и пожара", – отметил начальник АДС АО "Волыньгаз" Валентин Киричук.

Бригады "104" постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки в реальных условиях: участвуют в соревнованиях газовых аварийных служб, а также в тренировочных учениях с другими службами экстренного реагирования. Ведь именно от уровня профессионального мастерства зависит скорость и качество реагирования специалистов аварийно-диспетчерской службы "Волыньгаза" в экстренных ситуациях.

Аварийно-диспетчерская служба "Волыньгаза" работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Если вы почувствовали запах газа в квартире, нужно немедленно вызвать аварийную службу по номеру "104", а до прибытия бригады действовать по указаниям диспетчера.