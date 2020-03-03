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Все про:Кабмин (3976) назначение (535) туризм (325) Государственное агентство развития туризма (1)

 Кабмин назначил главу Агентства по развитию туризма

Кабинет министров назначил Марьяну Олеськив председателем Государственного агентства развития туризма.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №189-р от 3 марта обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Олеськив назначена на должность с даты начала фактического выполнения должностных обязанностей сроком на пять лет, с испытательным сроком шесть месяцев.

С марта 2016 года и до осени 2018 года Марьяна Олеськив занимала должность директора ЛКП "Центр развития туризма Львова".

В 2013-2015 годах работала в киевской компании "Слупский Ивент Менеджмент", а в 2011-2012 годах – руководила отделом туризма Одесского горсовета.

В электронной декларации за 2019 год Олеськив указала 128,23 тыс. грн доходов, передает Интерфакс-Украина.

В частности, 4,23 тыс. грн составила заработная плата, 120 тыс. грн – алименты и 3,98 тыс. грн – банковские проценты.

Также она указала в декларации 7,12 тыс. грн, $6,83 и 3,51 евро на банковских счетах, а также 10 тыс. грн и $10 тыс. наличных средств.

Олеськив владеет квартирой в Киеве (42,8 кв. м), имеет в совместной собственности квартиру во Львове (62,3 кв. м), а также пользуется квартирой во Львове (57,7 кв. м). Кроме того, она владеет автомобилем Ford Fiesta 2012 года выпуска.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179178
 
 
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