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 Энергетика, Корпоративные отношения
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Все про:суд (2125) Центрэнерго (231) Приватбанк (1092)

 Суд заблокировал смену близкого к Коломойскому руководства "Центрэнерго"

Окружной административный суд Киева запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на смену членов дирекции ПАО "Центрэнерго", в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко, и вносить соответствующие изменения в госреестр.

Об этои говорится в определении суда от 28 февраля, обнародованном в базе судебных решений, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, истцом выступил один из двух членов набсовета "Центрэнерго", которые были назначены 6 ноября прошлого года акционером компании Ярославом Громко, который с 2015 года занимает должность члена правления компании.

Согласно данным компании, речь идет либо о Михаиле Горбане, либо о Михаиле Столетнем – оба на тот момент работали в национализированном "Приватбанке" юрисконсультами.

Член набсовета в своем иске указал, что полномочия менять гендиректора "Центрэнерго" и дирекцию (по представлению гендиректора) согласно уставу принадлежат исключительно набсовету, и суд согласился с его доводами.

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Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 26 февраля принял решение о смене руководства ПАО "Центрэнерго" и трех подконтрольных государству облэнерго, ранее заявлял премьер-министр Алексей Гончарук, пообещав уточнить подробности позднее.

После этого СМИ сообщали о блокировании офиса нынешним руководством "Центрэнерго", чтобы воспрепятствовать заходу нового руководителя. Согласно имеющейся информации, возглавить "Центрэнерго" может экс-гендиректор компании "Технова" (Черниговская ТЭЦ) Александр Корчинский.

Напомним, в сентябре 2019 года Кабинет министров согласовал назначение врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко.

После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

Dragon Capital избавилась от акций "Центрэнерго" после передачи контроля Игорю Коломойскому.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Коломойський використовує "Центренерго"

Напомним, "Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179175
 
 
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Каломойский и его зеленая марионетка враги народа Украины.Их цель разграбление и уничтожение Украины.
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Это говорит о том, что один олигарх за пояс заткнул весь Кабинет Министров Украины.
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Скорее Гончарука Коломойский уволит чем разрешит уволить своего человека из Центэнерго...
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