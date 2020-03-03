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Все про:Кабмин (3976) назначение (535) Министерство социальной политики (358)

 Кабмин назначил замминистра социальной политики замглавы Черкасской ОГА

Кабинет министров уволил с должности заместителя министра социальной политики Олега Коваля, назначив на нее Бориса Лебедцова.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения Кабмина №181-р и №187-р от 3 марта обнародованы на официальном правительственном портале.

Олег Коваль занимал должность заместителя министра с 2016 года. До этого с 2014 года работал помощником министра Кабинета министров Украины и в Секретариате правительства.

Борис Лебедцов с сентября 2019 года занимал должность первого заместителя главы Черкасской ОГА.

В поданной декларации, Лебедцов указал 552,82 тыс. грн доходов за 2019 год. В частности, 93,97 тыс. составила заработная плата, 458,25 тыс. – доход от занятия предпринимательской деятельности и 600 грн – доход от отчуждения ценных бумаг.

В предыдущей декларации он указывал себя бенефициаром ООО "Зарина Оригинал" (50%) и ООО "Маяк+" (100%). В этих компаниях он якобы работал директором бесплатно, занимая аналогичную должность в ООО "Кьортис Груп".

Также Лебедцов указал в декларации $25 тыс. наличными средствами. Согласно декларации, Лебедцов не владеет никаким движимым или недвижимым имуществом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179171
 
 
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