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Все про:авиация (1251) грузы (544) рейтинг (628)

 Названы крупнейшие грузовые аэропорты мира

Международный совет аэропортов (Airports Council International) опубликовал рейтинг грузовых аэропортов мира. Рейтинг составлен на основе данных за 2018 год ввиду отсутствия на данный момент полных данных о грузоперевозках в аэропортах за 2019 год. Первое место в рейтинге занял аэропорт Гонконг с 5,09 млн тонн грузов за год.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Rynek Lotniczy, передает БизнесЦензор.

На втором месте - аэропорт Мемфиса (США) с показателем в 4,33 млн тонн грузов, что на 0,3% больше, чем в 2017 году. Третье место занимает еще один китайский аэропорт - Пудун (Шанхай), который в 2018 году обработал 3,82 млн тонн грузов и почты. Это на 11,2% больше, чем в 2017 году.

Четвертое место занял крупнейший аэропорт Южной Кореи. В 2018 году через аэропорт Инчхон прошло 2,92 млн тонн грузов, что на 7,6% больше по сравнению с показателями 2017 года.

На пятом месте рейтинга - Анкоридж им. Теда Стивенса, международный аэропорт Аляски, расположенный на равном расстоянии от Токио и Нью-Йорка, который находится менее чем в 9,5 часов лета от 90% промышленного мира. Это позволило аэропорту набрать 2,71 млн тонн грузов и вырасти на 6,7%.

На шестом месте - аэропорт Дубай, обработка грузов в котором достигла 2,65 млн тонн в 2018 году. Это на 2,6% больше, чем в 2017 году.

Международный аэропорт имени Мухаммеда Али в Луисвилле, - один из наиболее важных грузовых объектов в США, занял седьмое место с результатом в 2,60 млн тонн груза. Ежегодный рост в этом аэропорту достиг 6,8%.

Аэропорт Нарита (Токио), который занимает восьмое место в рейтинге - обслуживает район Большого Токио, то есть крупнейший мегаполис в мире с почти 40 миллионами жителей. В 2018 году аэропорт перевез 2,33 млн тонн товаров. Грузооборот в аэропорту увеличился на 7,9% по сравнению с 2017 годом.

На девятом месте еще один тайваньский международный аэропорт Таоюань, который является крупнейшей и самой загруженной воздушной гаванью, обеспечивающим движение в и из Тайбэя и северного Тайваня. За 2018 год аэропорт перевез 2,26 млн тонн грузов.

Рейтинг закрывает единственный представитель Европы. В 2018 году аэропорт имени Шарля де Голля (Франция) обработал 2,19 млн тонн грузов.

Отмечается, что отсутствие полных данных о грузоперевозках в аэропортах за 2019 год, не позволило Airports Council International создать рейтинг за предыдущий год.

Главным критерием оценки является грузооборот аэропорта за год, то есть количество полученного и отправленного в аэропорт груза, выраженное в тоннах. Под грузом имеются ввиду промышленные товары, посылки частных лиц, почта и тому подобное (все то, что приходит в страну воздушным путем).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179170
 
 
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