 Названы крупнейшие грузовые аэропорты мира

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Rynek Lotniczy, передает БизнесЦензор.

На втором месте - аэропорт Мемфиса (США) с показателем в 4,33 млн тонн грузов, что на 0,3% больше, чем в 2017 году. Третье место занимает еще один китайский аэропорт - Пудун (Шанхай), который в 2018 году обработал 3,82 млн тонн грузов и почты. Это на 11,2% больше, чем в 2017 году.

Четвертое место занял крупнейший аэропорт Южной Кореи. В 2018 году через аэропорт Инчхон прошло 2,92 млн тонн грузов, что на 7,6% больше по сравнению с показателями 2017 года.

На пятом месте рейтинга - Анкоридж им. Теда Стивенса, международный аэропорт Аляски, расположенный на равном расстоянии от Токио и Нью-Йорка, который находится менее чем в 9,5 часов лета от 90% промышленного мира. Это позволило аэропорту набрать 2,71 млн тонн грузов и вырасти на 6,7%.

На шестом месте - аэропорт Дубай, обработка грузов в котором достигла 2,65 млн тонн в 2018 году. Это на 2,6% больше, чем в 2017 году.

Международный аэропорт имени Мухаммеда Али в Луисвилле, - один из наиболее важных грузовых объектов в США, занял седьмое место с результатом в 2,60 млн тонн груза. Ежегодный рост в этом аэропорту достиг 6,8%.

Аэропорт Нарита (Токио), который занимает восьмое место в рейтинге - обслуживает район Большого Токио, то есть крупнейший мегаполис в мире с почти 40 миллионами жителей. В 2018 году аэропорт перевез 2,33 млн тонн товаров. Грузооборот в аэропорту увеличился на 7,9% по сравнению с 2017 годом.

На девятом месте еще один тайваньский международный аэропорт Таоюань, который является крупнейшей и самой загруженной воздушной гаванью, обеспечивающим движение в и из Тайбэя и северного Тайваня. За 2018 год аэропорт перевез 2,26 млн тонн грузов.

Рейтинг закрывает единственный представитель Европы. В 2018 году аэропорт имени Шарля де Голля (Франция) обработал 2,19 млн тонн грузов.

Отмечается, что отсутствие полных данных о грузоперевозках в аэропортах за 2019 год, не позволило Airports Council International создать рейтинг за предыдущий год.

Главным критерием оценки является грузооборот аэропорта за год, то есть количество полученного и отправленного в аэропорт груза, выраженное в тоннах. Под грузом имеются ввиду промышленные товары, посылки частных лиц, почта и тому подобное (все то, что приходит в страну воздушным путем).