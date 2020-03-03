[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.71 27.33
 Финансы
  461  1
Все про:госбюджет (625) госдолг (477) Минфин (1350) ОВГЗ (339) облигации (726)

 Минфин увеличил поступления от продажи облигаций до 6,6 миллиарда

Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 3 марта, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 6,58 млрд грн, в том числе благодаря размещению ценных бумаг, номинированных в евро.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

На аукционе были предложены номинированные в гривне государственные облигации со сроком обращения 6 месяцев и номинированные в иностранной валюте (евро) бумаги со сроком обращения 9 месяцев.

По итогам аукциона 6-месячные номинированные в гривне ОВГЗ были размещены под 9,9% годовых на 1,03 млрд грн, а 9-месячные номинированные в евро ОВГЗ – под 2,22% на 201 млн евро или 5,56 млрд грн в эквиваленте.

"Несмотря на турбулентность на рынках капитала в связи с изменениями в настроениях инвесторов, Минфин продолжает успешно выполнять план финансирования государственного бюджета", – подчеркивают в пресс-службе министерства.

Как сообщалось, Министерство финансов на предыдущем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 26 февраля привлекло в бюджет 1,6 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179164
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Производство падает налогов не хватает да и те разворовывают скажем на дороги 85 миллрд выделили а нужны ли они ни кто не знает, да конечно дороги нужны но не проще ли запустить инвестора и убрать НДС, смотришь и деньги в бюджете не разворорали как на Зеленую энергию, прценты и рабочие места были бы значит и налоги и дороги, но правда платные , но дороги , а не ямы через 5 лет , так нет государственны деньги очень сладкие надо освоить к тому же ни какого риска как в бизнесе и ответственности чиновников , только возникает вопрос почему когда государственные активы работают то надо их чиновникам приватизыровать ,а не народу, а что деньги на дороги не активы , не инвестиция? не предполагается в будущем различная выгода или просто выброшенные на ветер и не надо отчитываться?так зачем их тратить из бюджета не проще ли дать людям на пособие для ребенка или образование пусть сами решают, или все что находится у государства и юридически можно разделить между народом справедливо или нет не в этом вопрос главное , что бы население, работники были владельцем, тем более когда зарплаты малые тогда и инициатива,спрос,экономика народа заработала.
Но нет, грабят с бюджета,вгоняют страну в долги, берут кредиты под большие % подымая и без того большую валютную % ставку , а какая экономика при таких условиях заработает, а им и не надо, делают чиновники и депутаты это специально, что бы до остатка скупить надра на сырье и Землю,продукция которых пользуется на мировом рынке, и держать народ в долгах и на пособии, вот весь смысл Либертарианского правления Соросят.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 вирус Газ Кабмин Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Минфин назначение Новости компаний цены
 
 
 
 
 
 вверх