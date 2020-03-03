 Кабмин расширил проведение анализа расходов бюджетных средств на 16 ведомств

Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства во вторник, 3 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

В частности, обзор расходов будет проведен в Министерстве образования и науки, Министерстве развития общин и территорий, Министерстве здравоохранения, Министерстве социальной политики, Министерстве иностранных дел, Министерстве культуры, молодежи и спорта, Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, Министерстве инфраструктуры.

Обзор расходов также будет проведен в Государственном агентстве автомобильных дорог, Государственной судебной администрации и Национальной академии наук.

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Обзоры расходов в указанных ведомствах будут проводить специально созданные рабочие группы, в состав которых войдут представители соответствующих распорядителей бюджетных средств и Минфина, а также независимые эксперты.

Рабочие группы должны проанализировать и наработать не менее двух вариантов достижения цели осмотра в соответствующей сфере. Соответствующие отчеты должны быть представлены правительству до 1 декабря и опубликованы на сайтах распорядителей средств госбюджета.

"Обзор расходов (spending review) – ключевой элемент для создания эффективной системы планирования бюджета на среднесрочную перспективу. Такая комплексная оценка покажет, насколько эффективно распределены государственные расходы, и поможет выявить неэффективные либо неактуальны расходы", – пояснили в Минфине.

Напомним, Бюджетный кодекс и программа деятельности правительства предусматривают ежегодное проведение осмотра расходов государственного бюджета.

В 2019 году обзор должны были провести Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения, Министерство энергетики и угольной промышленности, Министерство социальной политики и Министерство аграрной политики. Однако выполнили это не все. Отчеты, обзоры расходов которых были начаты в 2019 году и на сегодняшний день не завершены (Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения и Министерство энергетики и защиты окружающей среды) должны быть поданы до 1 июня 2020 года.

Объем расходов, которые будут охвачены обзорами в 2020 году, составляет почти 143 млрд грн, в том числе около 40 млрд грн – расходы по бюджетным программам, обзоры расходов которых начаты в 2019 году и должны быть завершены в 2020 году.