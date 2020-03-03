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 Федеральная резервная система США экстренно снизила базовую ставку

Федеральная резервная система США экстренно снизила базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) – до 1-1,25% годовых.

Как отмечается на сайте ведомства, основы экономики США остаются сильными, однако распространение коронавируса создает риски для экономической активности, передает БизнесЦензор.

"В свете этих рисков и для поддержки достижения максимальных целей в области занятости и стабильности цен Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC) решил сегодня снизить целевой диапазон ставки", – сказано в сообщении.

ФРС отмечает, что Комитет внимательно следит за событиями и их последствиями для экономических перспектив и будет действовать в зависимости от обстоятельств для поддержки экономики.

Плановое заседание ФРС должно было пройти только 17-18 марта. 

Как сообщалсь, мировые рынки растут в начале недели после падения в ожидании поддержки мирового экономического роста со стороны крупнейших центробанков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179158
 
 
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Федеральная резервная система США экстренно снизила базовую ставку,
в свете этих рисков НБУ продолжает удерживать высокую % ставку и бежать против электрички разрушая производство и всю экономику и вгоняя страну в долги для дальнейшей скупки ,простите инвестиций.
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