 Катар планирует вложить $50 миллиардов в производство сжиженного газа

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на oilexp, передает БизнесЦензор.

Главным драйвером развития газовой промышленности станет гигантское месторождение North Field.

Первая фаза проекта стоит $35 млрд. Ожидается, что окончательное решение о его реализации будет принято в этом году. Впрочем, некоторые эксперты указывают, что решение может быть принято и в первой половине будущего года.

Первая фаза предполагает, помимо всего прочего, заключение контрактов на сжижение и хранение газа.

Кроме того, по условиям тендеров, на месторождении должны быть построены четыре объекта по сжижению газа и прочая инфраструктура.

Прогнозируется, что вторая фаза проекта будет утверждена не ранее 2023 года.

Вместе с тем, Qatar Petroleum вынуждена пересмотреть экономический прогноз по расширению месторождения North Field в связи с сокращением цен на природный газ.