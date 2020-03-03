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 Катар планирует вложить $50 миллиардов в производство сжиженного газа

План по увеличению мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ) с нынешних 77 млн тонн в год до 126 млн тонн в год обойдется Катару в $50 млрд дополнительных инвестиций.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на oilexp, передает БизнесЦензор.

Главным драйвером развития газовой промышленности станет гигантское месторождение North Field.

Первая фаза проекта стоит $35 млрд. Ожидается, что окончательное решение о его реализации будет принято в этом году. Впрочем, некоторые эксперты указывают, что решение может быть принято и в первой половине будущего года.

Первая фаза предполагает, помимо всего прочего, заключение контрактов на сжижение и хранение газа.

Кроме того, по условиям тендеров, на месторождении должны быть построены четыре объекта по сжижению газа и прочая инфраструктура.

Прогнозируется, что вторая фаза проекта будет утверждена не ранее 2023 года.

Вместе с тем, Qatar Petroleum вынуждена пересмотреть экономический прогноз по расширению месторождения North Field в связи с сокращением цен на природный газ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179155
 
 
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Бензоколонке медленно, но уверенно, подкрадывается трындец
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