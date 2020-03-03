[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.71 27.33
 Финансы, Аграрный рынок
  386  0
Все про:аграрии (738) дотации (116) Кабмин (3976) кредит (1381) Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (21)

 Кабмин утвердил порядок компенсаций ставок по кредитам для аграриев

Кабинет министров на заседании во вторник, 3 марта, внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных для удешевления кредитов для сельхозпроизводителей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

В частности, для оптимизации программы поддержки и обеспечения прозрачности введено ограничение на предоставление кредитных субсидий в размере до 15 млн грн для 1 получателя в животноводстве и до 5 млн грн – для аграрных предприятий-заемщиков с чистым доходом до 20 млн грн.

Выделение средств по программе будет осуществляться через уполномоченный банк (один клиент - один уполномоченный банк).

"Государственная поддержка предоставит доступ сельхозпроизводителям к льготным кредитам и уменьшит их стоимость до 5%. Кредиты будут выделяться на приобретение земли, текущие и капитальные инвестиции и на развитие животноводства", – пояснили в министерстве.

Читайте также: Минэкономики направит на удешевление кредитов для аграриев 1,2 миллиарда

В то же время такая компенсация не будет предоставляться участникам госпрограммы "Доступные кредиты 5,7,9%". Также не будет конкурсных комиссий при облгосадминистрациях.

Как сообщалось, на программу удешевления кредитов для аграриев в 2020 году планируется направить 1,2 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179153
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 вирус Газ Кабмин Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Минфин назначение Новости компаний цены
 
 
 
 
 
 вверх