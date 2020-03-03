 Кабмин утвердил порядок компенсаций ставок по кредитам для аграриев

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

В частности, для оптимизации программы поддержки и обеспечения прозрачности введено ограничение на предоставление кредитных субсидий в размере до 15 млн грн для 1 получателя в животноводстве и до 5 млн грн – для аграрных предприятий-заемщиков с чистым доходом до 20 млн грн.

Выделение средств по программе будет осуществляться через уполномоченный банк (один клиент - один уполномоченный банк).

"Государственная поддержка предоставит доступ сельхозпроизводителям к льготным кредитам и уменьшит их стоимость до 5%. Кредиты будут выделяться на приобретение земли, текущие и капитальные инвестиции и на развитие животноводства", – пояснили в министерстве.

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В то же время такая компенсация не будет предоставляться участникам госпрограммы "Доступные кредиты 5,7,9%". Также не будет конкурсных комиссий при облгосадминистрациях.

Как сообщалось, на программу удешевления кредитов для аграриев в 2020 году планируется направить 1,2 млрд грн.