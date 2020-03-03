 "Газпром" снизил цену на газ для Болгарии на 40%

Об этом сообщил премьер-министр страны Бойко Борисов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Таким образом, "Газпром" согласился привязать цену на газ для Болгарии к котировкам на западноевропейских газовых хабах, отказавшись от нефтяной индексации в контракте, передает Reuters. Ранее аналитики прогнозировали снижение цены российского газа для Болгарии более чем на 50%, до $140 за 1 тыс. кубометров.

Болгария импортирует из России 2,9 млрд кубометров газа в год по долгосрочному контракту, действующему до 2022 года.

Выступая на пресс-конференции господин Борисов отметил роль диверсификации и конкуренции в снижении цены на газ. В октябре Болгария сможет получать до 1 млрд кубометров в год из Азербайджана через газопровод TAP и интерконнектор с Грецией (ICGB). Кроме того, Болгария получит доступ к мировому рынку СПГ через Грецию и рассчитывает импортировать газ из США, Катара и Египта.

Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова отметила важную роль, которую сыграла Европейская комиссия во время переговоров с "Газпромом".

"Благодаря вмешательству Еврокомиссии мы можем сегодня радоваться этому отличному результату", - сказала министр.

В 2018 году "Газпром" в рамках урегулирования антимонопольных претензий Еврокомиссии взял на себя дополнительные обязательства в отношении стран Балтии, Польши и Болгарии. Еврокомиссия считала, что "Газпром" злоупотреблял доминирующим положением, навязав этим потребителям контракты с нефтяной индексацией. Теперь эти страны могут требовать от российской монополии пересмотра цен, если они существенно отличаются от котировок газовых хабов в Западной Европе.