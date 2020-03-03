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 Фармкомпания "Дарница" ускорила процесс разработки препаратов благодаря SAP/OpenText

Фармацевтическая компания "Дарница" внедрила информационную систему на платформе продуктов компании SAP/OpenText.

Как сообщили в пресс-службе компании, благодаря этому "Дарница" стала одним из первых участников фармрынка, который осуществляет электронный документооборот для создания досье на лекарственные средства в соответствии с фармацевтическими стандартами, принятыми в Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські новини.

В компании напомнили, что еще в 2019 году "Дарница" перевела регистрационное досье лекарственных средств в цифровую форму.

По словам гендиректора компании Андрея Обризана, диджитализация процессов разработки, регистрации и производства фармацевтической продукции является ключевым элементом плана роста "Дарницы".

"В создание цифровой экосистемы жизненного цикла лекарственных средств мы инвестировали более 1 млн евро. Благодаря решениям от SAP и OpenText мы усовершенствовали контроль качества наших производственных систем, получили конкурентные преимущества в процессах разработки и производства, а также упростили процедуру регистрации продукции для выхода на новые рынки", – отметил Обризан.

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Директор по информационным технологиям компании Андрей Романенко, отметил, что именно опыт SAP/OpenText в фармацевтической области по реализации таких проектов стал фактором, определившим их как технологических партнеров "Дарницы".

"Техническая масштабируемость платформы от SAP и Open Text позволит хранить значительные массивы контента. Следующим этапом мы планируем совершенствовать производственные процессы, чтобы создать эффективную безбумажную экосистему в "Дарнице", – подчеркнул Романенко.

В свою очередь, директор SAP Ukraine Максим Матяш напомнил, что сотрудничество с компанией "Дарница" началось еще в 2013 году.

"Благодаря использованию SAP ECM by OpenText "Дарница" построила целостную и интегрированную систему, соответствующую нормативным требованиям других стран. Наш партнер будет иметь возможность расширить географию сбыта на таких жестко регулируемых рынках, как ЕС и США", – добавил Матяш.

Напомним, фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств.

В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 37,3%. Бенефициары "Дарницы" – семья Загорий.

В 2019 году "Дарница" провела ребрендинг и обновила дизайн упаковки безрецептурных лекарственных средств. Изменения отражают новые стратегические цели компании, среди которых – диджитализация, лидерство в сложных генерических препаратах и создание международного фармацевтического бренда.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179145
 
 
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SAP говно, сунули рекламу, и великого менеджера Цифровизатора тут пиарят.
Цифровать можно любой нормальной системой, не так важно какой,
SAP это ооочень дорого, после этого платить очень дорогие лицензии и бешенные деньги и сроки за любые, даже самые мелкие изменения.
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Шо за бредятину он несет?
Для разработки новых препаратов деньги выделяют на оборудование, а не на сомнительные системы документооборота.
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вот что шимкив животворящий с бюджетом творит.... год при кормушке и уже новые никому не нужные базы внедряются... а чего стоят высеры про суды за корвалол....
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