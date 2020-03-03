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Все про:Кабмин (3976) моряки (5) Мининфраструктуры (794) Криклий (77)

 Кабмин разрешил оформлять удостоверения моряка через центры админуслуг

Кабинет министров на заседании во вторник, 3 марта, принял постановление, согласно оформить удостоверение личности моряка с 1 июня можно будет через центры предоставления административных услуг.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам министра, такое решение призвано упростить процедуру оформления удостоверений.

Криклий напомнил, что Мининфраструктуры также вводит прозрачный механизм по оформлению удостоверения личности моряка через сервисные центры морского и речного транспорта ГП "Морричсервис".

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Такие центры "Морричсервиса" уже работают в городах: Одесса, Измаил, Мариуполь, Херсон.

Криклий подчеркнул, что в ближайших планах – внедрение электронного сервиса для моряков, который предоставит возможность оформления документов дистанционно.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179133
 
 
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