 Уведомление о прекращении поставок газа получили 10 тысяч жителей Львовщины

Как сообщает пресс-служба компании, сократить неплатежи за газ удалось благодаря эффективной работе с должниками, передает БизнесЦензор.

В частности, с начала года "Львовгаз сбыт" прислал клиентам-должникам 9,8 тыс. письменных сообщений о прекращении поставок газа. Наибольшее количество сообщений прислали клиентам во Львове, а также Дрогобычском, Пустомытовском и Стрыйском районах.

"Клиентам, которые не платят за газ и накапливают долги мы должны прекратить газоснабжение. Только в январе газораспределительной компанией было поручено прекратить подачу газа 6 418 клиентам-должникам, их долг составлял 26,8 млн грн. В случае непогашения долга, в соответствии с Правилами поставки газа, после получения сообщения газопоставляющая компания вынуждена предоставлять соответствующее поручение "Львовгазу" на отключение газа и взыскание долга в судебном порядке", – отмечает директор ООО "Львовгаз сбыт" Павел Майк.

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В компании подчеркивают, что накопление долгов и несвоевременные расчеты ставят под угрозу стабильное снабжение газа для потребителей Львовщины. В частности, из-за отсутствия оплаты "Львовгаз сбыт" не имеет возможности своевременно рассчитаться с государственным поставщиком – НАК "Нафтогаз Украины" – за потребленный населением газ и оперативно заказать необходимые объемы для последующего обеспечения газом потребителей.

При этом в случае трудностей с погашением задолженности и для того, чтобы не усугублять ситуацию и не накапливать долги, в компании рекомендуют клиентам воспользоваться следующими вариантами: реструктуризировать долг и оформить субсидию, так как по новому законодательству при наличии долга субсидия не начисляется. А с 1 мая 2019 года начисляется пеня за несвоевременную оплату.