[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.71 27.33
 Коммунальные услуги
  959  0
Все про:Газ (4177) долг (1320) Львов (511) Львовщина (136) Новости компаний (1314)

 Уведомление о прекращении поставок газа получили 10 тысяч жителей Львовщины

По состоянию на 1 февраля 2020 года задолженность клиентов "Львовгаз сбыта" за поставленный газ составляет более 2,1 млрд, что на 13% меньше, чем в прошлом.

Как сообщает пресс-служба компании, сократить неплатежи за газ удалось благодаря эффективной работе с должниками, передает БизнесЦензор.

В частности, с начала года "Львовгаз сбыт" прислал клиентам-должникам 9,8 тыс. письменных сообщений о прекращении поставок газа. Наибольшее количество сообщений прислали клиентам во Львове, а также Дрогобычском, Пустомытовском и Стрыйском районах.

"Клиентам, которые не платят за газ и накапливают долги мы должны прекратить газоснабжение. Только в январе газораспределительной компанией было поручено прекратить подачу газа 6 418 клиентам-должникам, их долг составлял 26,8 млн грн. В случае непогашения долга, в соответствии с Правилами поставки газа, после получения сообщения газопоставляющая компания вынуждена предоставлять соответствующее поручение "Львовгазу" на отключение газа и взыскание долга в судебном порядке", – отмечает директор ООО "Львовгаз сбыт" Павел Майк.

Читайте также: Долг жителей Львовской области за газ достиг 2 миллиардов

В компании подчеркивают, что накопление долгов и несвоевременные расчеты ставят под угрозу стабильное снабжение газа для потребителей Львовщины. В частности, из-за отсутствия оплаты "Львовгаз сбыт" не имеет возможности своевременно рассчитаться с государственным поставщиком – НАК "Нафтогаз Украины" – за потребленный населением газ и оперативно заказать необходимые объемы для последующего обеспечения газом потребителей.

При этом в случае трудностей с погашением задолженности и для того, чтобы не усугублять ситуацию и не накапливать долги, в компании рекомендуют клиентам воспользоваться следующими вариантами: реструктуризировать долг и оформить субсидию, так как по новому законодательству при наличии долга субсидия не начисляется. А с 1 мая 2019 года начисляется пеня за несвоевременную оплату.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179132
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКоммунальные услуги
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 вирус Газ Кабмин Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Минфин назначение Новости компаний цены
 
 
 
 
 
 вверх