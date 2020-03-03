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 Кабмин упростил создание частных детских садов

Кабинет министров на заседании во вторник, 3 марта, внес изменения в Лицензионные условия осуществления образовательной деятельности, согласно которым дошкольные учреждения смогут привлекать частные компании для обеспечения питания и медицинского обслуживания, а также нанимать на работу не только педагогических работников.

Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Мы продолжаем предоставлять дошкольному образованию новые возможности. Изменения, принятые сегодня, позволят расширять сеть детских садов и повышать доступ к дошкольному образованию. Станет проще открывать частные детсады, привлекать к учебной работе необходимых специалистов и обеспечивать детей качественным питанием", – сообщила глава министерства.

Так, согласно внесенным изменениям, для начала деятельности в сфере дошкольного образования теперь не обязательно иметь собственные пищеблоки, прачечные и штатных медицинских работников. Соответствующие услуги могут обеспечивать юридические лица и физические лица-предприниматели, которые имеют право предоставлять такие услуги.

Ожидается, что это будет способствовать открытию небольших учреждений дошкольного образования в адаптированных помещениях.

Согласно изменениям, детские сады смогут привлекать к работе не только педагогов, но и других физических лиц, в услугах которых нуждается заведение во время образовательного процесса.

"Это поможет в выполнении вариативной составляющей обучения, которую заведение определяет с учетом особенностей региона, индивидуальных запросов детей или пожеланий родителей", – считают в министерстве.

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В то же время такие лица должны отвечать требованиям к педагогическим работникам, определенным законами "Об образовании" и "О дошкольном образовании": обладать высокими моральными качествами, иметь высшее педагогическое образование по соответствующей специальности и/или профессиональную квалификацию педагога, обеспечивать результативность и качество работы, иметь физическое и психическое состояние, которое позволяет выполнять профессиональные обязанности.

По данным правительства, сейчас в Украине работает около 15 тыс. учреждений дошкольного образования. Среди них 201 – частное, 29 государственных и 14,6 тыс. – коммунальных.

"Увеличение количества частных детсадов позволит выйти из тени так называемым развивающим кружкам, которые в действительности являются полноценными детсадами, но не могут легализоваться из-за забюрократизированных процессов", – отмечают в пресс-службе Кабмина.

Постановление о внесении изменений в Лицензионные условия осуществления образовательной деятельности вступит в силу через два месяца со дня его опубликования.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179130
 
 
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