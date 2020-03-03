 Volkswagen откажется от автомобилей на компримированном природном газе

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Компания прекращает разработку новых моделей машин на этом виде топлива, сообщил директор по развитию VW Франк Вельш в интервью Handelsblatt. Выпуск 19 моделей марок Volkswagen, Audi, Skoda и Seat, оснащаемых в настоящее время газобаллонным оборудованием, пока продолжится, но "новых поколений этих автомобилей уже не будет".

Таким образом, машинам на КПГ остается порядка семи лет, исходя из традиционного жизненного цикла моделей. Однако примерно через пять лет в Евросоюзе должны ввести новый экологический стандарт "Евро-7", и ряд работающих на газе автомобилей VW перестанут соответствовать более строгим нормам выбросов вредных веществ.

После заявлений Вельша стало окончательно ясно, что концерн не собирается заниматься модернизацией таких двигателей, отмечает Deutsche Welle.

О крайне низком спросе в Германии на легковые автомобили, использующие газомоторное топливо, ранее писала газета Die Welt. В статье была приведена статистика, согласно которой на крупнейшем автомобильном рынке Европы в 2019 году были зарегистрированы всего 7623 новых CNG-автомобиля, что на 29,4% меньше показателя за предыдущий год. Таким образом, на этот вид машин пришлось всего 0,2% от общего числа.

Одновременно, по данным Handelsblatt, и так не слишком большое число АГНКС сократилось до 837 по сравнению с 867 в 2018 году.

Легковые автомобили на газомоторном топливе не востребованы покупателями, полагает Вельш. Он уверен, что спрос не будет расти и в будущем. Поэтому Volkswagen полностью сосредоточиться на разработке и производстве электромобилей, сказал он.

По мнению экспертов, этот шаг VW может поставить крест на CNG-автомобилях в Германии и Европе. Спрос на газовые автомобили "в значительной мере удовлетворяется сейчас именно Volkswagen, этот сегмент очень сильно зависит от модельной политики одного единственного производителя", заявил Die Welt Тимм Келер. Он возглавляет организацию Zukunft Erdgas, лоббирующую в Германии более широкое использование природного газа.