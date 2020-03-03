 К конкурсу на главу "Энергоатома" допустили менеджеров без опыта работа на АЭС

Согласно объявлению на сайте министерства, документы для участия в отборе принимаются в срок 14 календарных дней после даты его публикации, передает БизнесЦензор.

Претендент должен иметь высшее образование, опыт работы не менее 8 лет на руководящих должностях (в том числе в области ядерной энергетики) в органах государственной власти, на государственных предприятиях, учреждениях, организациях и других юридических лиц.

Кроме того, кандидат должен иметь успешный опыт внедрения и оптимизации производственных и бизнес процессов, построения системы управления, свободно владеть украинским или английским языком.

Соискатель также должен продемонстрировать владение особенностями, проблемами и приоритетами в сфере использования ядерной энергии, высокий уровень культуры ядерной безопасности.

При этом кандидаты не должны входить в руководящий состав или наблюдательный совет предприятий, которые являются основными поставщиками товаров или услуг, либо конкурентами "Энергоатома" на том же или смежных рынках.

"Претендент, в случае назначения на должность руководителя предприятия, должен в годичный срок с момента такого назначения получить определенный законодательством уровень квалификации в сфере использования ядерной энергии", – сказано в сообщении.

Отметим, что до последнего времени обязательство наличия пятилетнего руководящего стажа работы в сфере использования ядерной энергии входило в квалификационные требования при отборе главы "Энергоатома" на основании приказа Министерства энергетики и угольной промышленности №456 от 16 июля 2013 года.

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Как сообщалось, 27 ноября 2019 года Кабинет министров на своем заседании уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского.

Премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге отказался комментировать причины принятого решения.

"Это было решение министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля. Я думаю, он прокомментировать это более подробно", – сказал Гончарук.

Недашковский занимал эту должность с мая 2014 года. До этого он уже возглавлял "Энергоатом" в 2008-2012, 2005-2006, а также 2000-2003 годах.

Кабинет министров 4 декабря назначил временно исполняющим обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Павла Павлышина, который занимал должность гендиректора Ривненской АЭС с июня 2012 года. В целом на Ривненской АЭС он работает с 1992 года, с 1998 года – на руководящих должностях.