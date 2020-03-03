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Все про:соглашение (88) Евросоюз (2089)

 Украина за прошлый год выполнила лишь 37% задач по Соглашению об ассоциации

Парламент, правительство и другие органы исполнительной власти в прошлом году выполнили только 37% от запланированных задач по Соглашению об ассоциации с ЕС – это самый низкий показатель за последние годы.

Об этом свидетельствует правительственный отчет о выполнении Соглашения, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Самый высокий уровень выполнения задач показало правительство – 53% от мер, предусмотренных согласно плану. Верховная рада выполнила всего 12% задач, другие органы государственной власти – 21%.

"В течение 2019 года было выполнено 100% заданий в сферах "Политический диалог, национальная безопасность и оборона", "Образование, обучение, молодежь", "Финансовое сотрудничество и борьба с мошенничеством", а также "Социальная политика и трудовые отношения", – сказано в отчете.

Худший прогресс Украина показала в сферах "Статистика и обмен информацией", "Управление государственными финансами" и "Защита прав потребителей".

По состоянию на 1 января 2020 года общий прогресс выполнения Соглашения по 2014-2024 годы составил 43%.

"Наибольший прогресс за все время имплементации Соглашения об ассоциации достигнут в сферах "Политический диалог, национальная безопасность и оборона" – 86%, "Юстиция, свобода, безопасность, права человека" – 82%, "Государственные закупки" – 80%, "Технические барьеры в торговле" – 79%, "Предпринимательство" – 76%", – говорится в отчете.

Украина значительно отстает от графика выполнения своих обязательств по соглашению в таких сферах, как "Транспорт, транспортная инфраструктура, почтовые и курьерские услуги" (19%), "Финансовый сектор" (22%), "Энергетика" (29%).

В 2018 году Украина выполнила 52% плановых заданий по Соглашению об ассоциации, в 2017 году – 41%. При этом в эти годы органы власти также довыполняли "долги" старых лет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179118
 
 
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