 Кабмин утвердил критерии для проведения проверок бизнеса Службой труда

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, такое решение было принято на заседании правительства 26 февраля, передает БизнесЦензор.

Как отмечают в министерстве, проект постановления был разработан с целью оптимизации проведения проверок Госслужбой труда.

"Принятие проекта постановления будет способствовать обеспечению единого подхода к планированию проверок, улучшению качества надзора, уменьшению количества плановых мероприятий Гоструда согласно степени риска деятельности субъектов хозяйствования (высокого, среднего или незначительного), обеспечению прозрачности деятельности должностных лиц Гоструда и принятых ими решений по результатам проверок", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов анонсировал проведение кампании Гоструда по легализации занятости в сфере строительства.

По словам министра, подобная кампания уже состоялась в этом году в сфере торговли товарами и услугами. По ее результатам на работу в сфере торговли, временного размещения и общественного питания оформили более 123 тыс. человек.