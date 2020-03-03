[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.71 27.33
 Власть, Регуляторная политика
  1583  0
Все про:Кабмин (3976) проверка (324) Гоструд (10) Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (21)

 Кабмин утвердил критерии для проведения проверок бизнеса Службой труда

Кабинет министров утвердил критерии, по которым будет оцениваться степень риска и периодичность проведения планового надзора (контроля) Государственной службой по труду за соблюдением законодательства в сферах охраны труда, промышленной безопасности, гигиены труда, обращения со взрывчатыми материалами промышленного назначения, занятости населения, занятости и трудоустройства лиц с инвалидностью, государственного горного надзора.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, такое решение было принято на заседании правительства 26 февраля, передает БизнесЦензор.

Как отмечают в министерстве, проект постановления был разработан с целью оптимизации проведения проверок Госслужбой труда.

"Принятие проекта постановления будет способствовать обеспечению единого подхода к планированию проверок, улучшению качества надзора, уменьшению количества плановых мероприятий Гоструда согласно степени риска деятельности субъектов хозяйствования (высокого, среднего или незначительного), обеспечению прозрачности деятельности должностных лиц Гоструда и принятых ими решений по результатам проверок", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов анонсировал проведение кампании Гоструда по легализации занятости в сфере строительства.

По словам министра, подобная кампания уже состоялась в этом году в сфере торговли товарами и услугами. По ее результатам на работу в сфере торговли, временного размещения и общественного питания оформили более 123 тыс. человек.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179114
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 вирус Газ Кабмин Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Минфин назначение Новости компаний цены
 
 
 
 
 
 вверх