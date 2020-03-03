 Криклий назвал целью увеличение доли лоукостов в Украине до 45%

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в ходе встречи с основателем и главным исполнительным директором авиакомпании Wizz Air Джозефом Варади, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как отмечается в сообщении, стороны обсудили развитие авиаперевозок в Украине в международном и внутреннем сообщении и перспективы расширения присутствия компании Wizz Air на украинском рынке.

Криклий подчеркнул, что приоритетными задачами Министерства являются повышение доступности авиапутешествий для украинцев, увеличение пассажиропотоков через аэропорты Украины и развитие региональных аэропортов.

В свою очередь главный исполнительный директор Wizz Air Джозеф Варади отметил, что украинский рынок авиаперевозок является стратегически важным для компании и Wizz Air обрабатывает планы по расширению присутствия.