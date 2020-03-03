 Кабмин ввел новую систему рассмотрения документации органами Госгеокадастра

Как сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина №580 от 31 августа 2016 года, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, раньше такой принцип был применен для проектов землеотвода, а сейчас он распространяется на еще 5 видов документации по землеустройству. В частности, это документация по инвентаризации земель и рекультивации, которая необходима для снятия и перенесение плодородного слоя почвы.

"Принцип экстерриториальности распространяется на всю документацию, которая находится на согласовании в Госгеокадастре. Это означает, что представленные документы попадут на обработку к специалисту в другом регионе, чем тот, где находится земельный участок, что сделает невозможным коррупционные действия", – пояснил замглавы Минэкономики Тарас Высоцкий.

По словам чиновника, с введением экстерриториального согласование проектов землеотвода, процент отрицательных заключений сократился от 40% до 15%.

"Ожидаем, что благодаря принципу экстерриториальности количество необоснованных отказов по другим видам документации будет уменьшено, а разработка документации будет проводиться в соответствии с требованиями законодательства, а не с региональными особенностями и традициями", – добавил Высоцкий.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра с апреля 2020 года начнет применение экстерриториального принципа при рассмотрении заявок на регистрацию земучастков.