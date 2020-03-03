 Toyota планирует производить недорогие авто на водородном топливе

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

В частности, в компании готовятся к презентации второго поколения седана Toyota Mirai на водородных топливных элементах (Fuel Сell) в 2020 году. Об этом сообщил председатель правления Toyota Motor Corporation Такэси Утиямада.

Внедряя эту технологию в массовое производство, в компании планируют добиться экономии за счет объемов продаж.

Специалисты Toyota полагают, что по мере распространения таких машин на рынке их производственные расходы сократятся на столько, что автомобили с водородным двигателем станут рентабельными не только в среднем и премиум-классе и среди компактных автомобилей.

Главные преимущества водородного двигателя состоят в том, что он работает бесшумно и не производит вредных выбросов в атмосферу.

В продажу Toyota Mirai второго поколения поступит в конце 2020 года. Купить ее можно будет в США, Японии и Европе, цены объявят ближе к дате начала продаж.

Напомним, что первое поколение Toyota Mirai Fuel Cell появилось в 2014 году. Седан стал первым в мире массовым автомобилем на водородных топливных элементах.

Этот водородный автомобиль оснащён установкой, вырабатывающей электричество в результате реакции между кислородом и водородом.

Водород заправлен в два баллона, что позволяет проехать порядка 400 километров в реальных условиях эксплуатации. На заправку уходит около 5 минут. Стоимость Mirai в Японии – от $62 тыс.

Пока автомобили на водородном топливе дорогие для массовых продаж. С 2014 года компании удалось реализовать около 7 тыс. авто.