 Кабмин ввел финансирование организаций инвалидов через конкурсы

Соответствующее постановление "Некоторые вопросы предоставления финансовой поддержки общественным объединениям лиц с инвалидностью" Кабинет министров принял на своем заседании 3 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"Это решение правительства обеспечит эффективную финансовую поддержку общественных объединений лиц с инвалидностью за счет бюджетных средств", – подчеркнула министр социальной политики Юлия Соколовская.

Согласно постановлению, создаются равные возможности для всех общественных объединений лиц с инвалидностью в получении финансовой поддержки из государственного и местных бюджетов на конкурсной основе.

Решением правительства также предусмотрено, что общественные объединения лиц с инвалидностью будут получать средства на выполнение программ, проектов и мероприятий, на материально-техническое обеспечение своей деятельности и организационное развитие, что соответствует Конвенции о правах лиц с инвалидностью.

Минсоцполитики напоминает, что в законе "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" предусмотрены расходы по бюджетной программе "Финансовая поддержка общественных объединений лиц с инвалидностью" в сумме 89,36 млн грн, при этом отдельно выделены средства на предоставление финансовой поддержки Национальной Ассамблеи инвалидов Украины, их предприятиям и организациям непроизводственной сферы УТОС, УТОГ и Союза инвалидов Украины в сумме 76,03 млн грн.

В 2020 году бюджетные средства предлагается направить:

76,03 млн грн – Национальной Ассамблее инвалидов Украины, их предприятиям и организациям непроизводственной сферы УТОС, УТОГ и Союза инвалидов Украины;

9,14 млн грн – общественным объединением лиц с инвалидностью на конкурсной основе;

до 4,2 млн грн – гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, для возмещения расходов на лечение в учреждениях здравоохранения на территории Украины, приобретение лекарств, отсутствующих в таких заведениях, изделий медицинского назначения, протезов.

Всего в Украине осуществляет свою деятельность около 700 общественных объединений, из них за счет средств из государственного бюджета ежегодно получают до 25 общественных объединений, которые имеют всеукраинский статус.