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 Госпродпотребслужба запретила ввоз животных из Китая из-за коронавируса

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов защиты потребителей временно запретила ввоз из Китая домашних и диких хищных животных с целью минимизации рисков занесения на территорию Украины нового коронавируса.

Как сообщает пресс-служба ведомства, такое решение связано с выявления первого случая заболевания животных вирусом SARS-CoV-2, передает БизнесЦензор.

По данным Всемирной организации здравоохранения, случай заболевания этим вирусом собаки впервые обнаружен на территории Гонконга.

"Сейчас продолжается изучение указанного случая, животное содержалось в том же доме, где был установлен случай короновируса у владельца", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, утром вторника заместитель министра здравоохранения Виктора Ляшко объявил, что в Украине выявлен первый пациент с признаками заражения новым коронавирусом. Он прибыл в Черновцы после путешествия по Италии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179104
 
 
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