[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.71 27.33
 Финансы
  1172  0
Все про:Великобритания (610) монеты (82)

 Королевский монетный двор Великобритании выпустил самую большую монету в истории. ФОТО

Королевский монетный двор Великобритании представил набор золотых монет, в который входит самая дорогая и крупная монета в его истории.

Вес этой монеты – семь килограммов, номинальная стоимость – 7 тыс. фунтов стерлингов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме нее, в набор входят монеты весом в два, один килограмм, а также в пять унций.

Набор посвящен скорому выходу на экраны последнего фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Он появится на экранах весной 2020 года.

Семикилограммовая монета диаметром в 185 мм стала самой крупной монетой, когда-либо выпущенной на британском Королевском монетном дворе.

На монете выгравирован любимый автомобиль Бонда – Aston Martin DB5 и номерной знак BMT 216A. Под машиной изображены знаменитые цифры 007, напоминающие об агенте, а также пистолет вымышленного британского шпиона.

Королевский монетный двор Великобритании выпустил самую большую монету в истории 01

Королевский монетный двор Великобритании выпустил самую большую монету в истории 02

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179100
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 вирус Газ Кабмин Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Минфин назначение Новости компаний цены
 
 
 
 
 
 вверх