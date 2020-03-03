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 Корпоративные отношения
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Все про:зарплата (667) Кабмин (3976)

 Зарплаты глав госкомпаний ограничили суммой 1,25 миллиона в месяц

Месячный размер заработной платы руководителя государственной компании в контракте не должен превышать 1,25 млн грн.

Соответствующее постановление Кабинета министров №141 от 5 февраля обнародовано на официальном правительственном портале, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Этим документом Кабмин также пересмотрел условия выплат членам наблюдательных советов, привязав их потолок к среднемесячной зарплате в отрасли по итогам предыдущего квартала: от 5 з/п при выручке госкомпании до 1 млрд грн в год до 22 з/п при выручке свыше 20 млрд грн в год.

Ранее годовые выплаты членам набсовета были ограничены 548 тыс. грн (45,7 тыс. грн в месяц) при выручке до 949 млн грн в год до 6,33 млн грн (527 тыс. грн в месяц) при выручке от 31,64 млрд грн в год.

Помимо этого, правительство убрало 10% доплату членам набсоветов за участие в работе комитетов.

Кабмин рекомендовал госорганам и набсоветам пересмотреть контракты с руководителями госкомпаний и членами набсовета, заключенные до вступления в силу настоящего постановления.

Как сообщалось, 4 февраля президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти и привязке их размера к средней зарплате в стране.

Ранее Кабинет министров Украины обнародовал данные о заработных платах членов правительства за 2019 год. Самую высокую среднюю зарплату в минувшем году получал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179098
 
 
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 Топ комментарии
 
А кажуть грошей на індексації пенсій немає. Совісті немає у холуїв народу, а не грошей.
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ограничили суммой 1,25 миллиона в месяц..

Как-же им жить теперь?? По помойкам придется еду искать...
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Да как же жить то теперь на 15 миллионов в год, бедолаги, ну ничего премии то им никто не ограничивал, выкрутятся.
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И ответственность должна быть соответствующая у этих руководителей в случае неудачного их руководства.
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А кажуть грошей на індексації пенсій немає. Совісті немає у холуїв народу, а не грошей.
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ограничили суммой 1,25 миллиона в месяц..

Как-же им жить теперь?? По помойкам придется еду искать...
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Пацаны, не въеду, чем отличается самая высокая средняя зарплата от самой низкой средней зарплаты? Или я дыбил или Зеленский со своей бандой дыбилы?
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За НАШ счёт? ТВАРИ за свой счёт,за свой УРОДЫ. Непозволям!!!!!!
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Зарплаты глав госкомпаний ограничили суммой 1,25 миллиона в месяц

И это называется ограничение.

Похоже Слуги народа издеваются над народом.

А морда не тріcне у Cлуг народа?!
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такое надо фиксировать . а потом при норм властях садить по камерам с конфискацией .
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и міняти кожні 10 днів. з забороною працювати протягом 5 років - то може і до мене черга дійде щоб заробити 400 тис. а потім на відпочинок
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«Речи не раз уже слышали модные,
Мол, перемены грядут…
Только по-прежнему слуги народные
Лучше хозяев живут!»
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Эту власть зелёных подонков во главе с ослом оманским надо вешать и стрелять. Это уже просто уму непостижимо такие зарплаты. А пенсионерам, в нарушение всех законов, дуля под нос, наверное, чтобы передохли быстрее. Уроды народы во главе с ослом это моральные уроды.
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Зарплаты глав госкомпаний ограничили суммой 1,25 миллиона в месяц.

Вот это достижение,просто гениально не меньше, чем на Нобелевскую премию в области экономики потянет особенно то , что на эти архи сложные работы просто нет желающих скажем за 5 тыс. долларов невозможнао найти, все все побросали и рвутся в окопы за 15 тыс.грн.
К примеру Кобелев передал документы в суд на Газпром Норвежской компании , которой заплатили 25 милл. долл., а себе выписали премию 85 миллионов $, вот это работа тяжелая,так перетрудились просто невозможно найти замену курьера с зарплатой 50 милл. $, но то что добыча газа упала и выручка за транзит это не беда он себя не обделил , за такую работу с его надо шраф взять за убытки в несколько ярдов баксов , а не премию платить это чисто по Либертариански по Соросовски народ за дермовую работу заплатит чиновникам своими нищинскими зарплатами и пенсиями,которые хотят отменить,так что мы строим - демократическую Украину для народа или государство для кучки зеленой Соросятины.
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